Lindauer Schülerinnen und Schüler schreiben und machen Zeitung

„Wir lesen“ – Dieses Motto umschreibt das, was Schülerinnen und Schüler am Bodensee-Gymnasium und an der Freien Schule in den kommenden fünf Wochen neben ihrem regulären Unterricht machen, nur unzureichend.

Bis zum 16. Dezember werden sie Zeitung lesen, Ausflüge zu Recherchezwecken unternehmen, eigene Themen erarbeiten und darüber Artikel schreiben, die in der Lindauer Zeitung veröffentlicht werden.

Ziel der Aktion sind die Förderung der Lese-, Sprach-, Schreib- und Medienkompetenz. Außerdem steht die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz sowie die Auseinandersetzung mit dem aktuellen Geschehen im Fokus dieser Aktion mit der Lindauer Zeitung. Zum Auftakt haben sich hier Schülerinnen und Schüler vom Bogy zum symbolischen Aus-der-Zeitung-lesen-Foto versammelt.