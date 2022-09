Lindauer Schleierfahnder machen einen Drogenfund nach dem nächsten

Gleich mehrere Drogendelikte haben die Lindauer Schleierfahnder am vergangenen Wochenende in Atem gehalten. Dabei stießen die Beamten unter anderem auf geschmuggelte Drogen, vermeintliches Dealergeld und eine illegale Cannabis-Plantage.

Bereits am Freitag haben die Schleierfahnder laut einer Pressemitteilung der Polizei bei einem 21-jährigen Asylbewerber aus dem Bereich Lindenberg eine zweistellige Grammzahl an Marihuana am Lindauer Bahnhof Reutin sichergestellt. Da der Verdacht bestand, dass der Mann damit Handel treibt, wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten die Unterkunft des 21-Jährigen durchsucht. Dabei waren auch ein Diensthund sowie Einsatzkräfte Polizeiinspektion Lindenberg beteilig. Die Beamten fanden rund 2000 Euro vermeintliches Dealergeld und außerdem weitere Drogen.

Schmuggel von Cannabis fliegt auf

Ein 24-jähriger Lindauer und seine beiden Bekannten im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus dem Bereich Ravensburg gingen den Fahndern dann am Samstag ins Netz. Die drei wurden im Stadtgebiet Lindau konrtolliert beim Schmuggel von Cannabis. Der 24-jährige Fahrer stand darüber hinaus noch unter Drogeneinfluss, was ein durchgeführter Drogentest bestätigte. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei ihm an.

Bei anschließenden Wohnungsdurchsuchung staunten die Beamten nicht schlecht, denn der Mann war im Begriff, sich im Keller seines Hauses eine professionelle Aufzuchtstation für Cannabispflanzen einzurichten. Auch bei ihm konnte Marihuana im zweistelligen Grammbereich sichergestellt werden. Schnellen Ermittlungen vor Ort war es laut Polizei zu verdanken, dass die Identität seiner beiden Rauschgiftverkäufer, ebenfalls aus dem Bereich Ravensburg, noch vor Ort geklärt werden konnte.

21-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss auf der Autobahn

In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kempten ordnete diese bei den Männern, sowie beim 18-jährigen Begleiter des Lindauers Wohnungsdurchsuchungen an. Bei allen Durchsuchungen konnten laut Polizei Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Noch in der Nacht zum Samstag wurden die Fahnder dann erneut bei einem 21-jährigen Deutschen auf der A96 fündig. Nachdem bei ihm eine geringe Menge an Kokain und Amphetamin im Fahrzeug gefunden wurde, gab er bereitwillig zu, kurz vor Fahrtantritt auch beide Substanzen konsumiert zu haben. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem jungen Mann an.

So hoch könnte die Geldstrafe ausfallen

Zwei weitere Teams an Schleierfahndern kontrollierten zudem einen 38-jährigen Italiener am Hauptbahnhof Memmingen, der eine geringe Menge Kokain an seinem Körper versteckt hielt sowie einen 29-jährigen Österreicher, der mit dem Zug eine geringe Menge an Marihuana einschmuggelte.

Die Beteiligten erwartet nun ein empfindliches Strafverfahren wegen Schmuggels, Besitz, Anbau und Handeltreiben mit Betäubungsmitteln.

Sollten die Blutergebnisse des 21-Jährigen und des 24-Jährigen den Verdacht einer Drogenfahrt bestätigen, erwartet diese darüber hinaus ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine Geldstrafe vom mindestens 500 Euro.