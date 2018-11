Lindauer Schach-Erste trifft am Sonntag auf Weingarten

Am vierten Spieltag der Schach-Landesliga Oberschwaben trifft die erste Mannschaft des Schachklubs Lindau am Sonntag, 18. November, zu Hause auf den Aufsteiger Weingarten 1. Mit bisher erreichten 5:1 Punkten treten die Lindauer gegenüber dem Tabellenletzten favorisiert an, obwohl der Gegner beim Vergleich der Ranglistenpunkte gleichwertig aufgestellt ist. Die Lindauer wollen mit folgender Aufstellung punkten (in Brettfolge): Karl Steudel, Gebhard Eiler, Holger Lassahn, Harald Schulze, Alfons Raiber, Xaver Fichtl, Heiko Roth und Günter Scherbaum.