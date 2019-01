Lindauer Schach-Erste kämpft um den Klassenerhalt

Mit der dritten vermeidbaren Niederlage in Folge hat die erste Mannschaft des Schachclubs Lindau ihren sehr guten Saisonstart zunichte gemacht und spielt nun um den Klassenerhalt – und das mit einem schweren Restprogramm.

Laut Vereinsbericht kamen die Lindauer ungewöhnlich schnell unter die Räder: Nach einem Auftakt-Remis durch Holger Lassahn am dritten Brett gingen drei Partien hintereinander verloren. Mit Karl Steudel am ersten Brett sowie Harald Schulze und Alfons Raiber an den Brettern vier und fünf kamen ausgerechnet die bisher sichersten Punktesammler bereits in der Eröffnung in Schwierigkeiten und mussten vor der ersten Zeitkontrolle zum 0,5:3,5-Zwischenstand aufgeben.

Nun waren 3,5 Punkte aus vier Partien notwendig, um die drohende Niederlage noch abzuwenden. Remisgebote wurden vom Lindauer Gegner abgelehnt, jeder musste auf Sieg spielen. So gelang Gebhard Eiler an Brett zwei eine sehenswerte Mattkombination. Und auch Xaver Fichtl konnte am sechsten Brett einen energischen Königsangriff zum 2,5:3,5 erfolgreich abschließen. Ein weiterer Sieg für Lindau stellte sich allerdings in der Folge nicht mehr ein. Heiko Roth und Günter Scherbaum kämpften an den beiden hinteren Brettern lange um einen Vorteil, mussten jedoch letztlich beide Remis zum 3,5:4,5-Endstand akzeptieren.

In der nächsten Runde der Schach-Landesliga treten die Lindauer beim Tabellenführer Mengen an.