Lindauer Schach-Erste erzielt Überraschungserfolg

Am 1. Spieltag der Schach-Landesliga Oberschwaben gelang der 1. Mannschaft ein Auftakt nach Maß. Gegen den haushohen Favoriten und Absteiger aus der höheren Verbandesliga, Markdorf 1, erzielten die nach Rangliste klar schlechter aufgestellten Lindauer einen nie erwarteten 5:3 Heimerfolg.

Nach zwei Remispartien von Oliver Omert am siebten und Holger Lassahn am zweiten Brett gingen die Inselstädter klar in Führung: Dr. Karl Steudel siegte im Spitzenduell am ersten Brett und auch Harald Schulze gewann an Brett drei Material und die Partie zum 3:1 Zwischenstand noch vor der ersten Zeitkontrolle. Als wenig später Mike Montgomery am achten Brett eine schöne Gewinnkombination fand und seinen Gegner Matt setzen konnte, war mit dem 4:1 bereits ein unerwarteter Mannschaftspunkt gesichert. So schmerzte auch der Verlust von Heiko Roth am fünften Brett nicht, der ein schwieriges Damenendspiel zum 4:2 aufgeben musste. Nun hing alles von den beiden verbliebenen Partien von Alfons Raiber am vierten und Günter Scherbaum an Brett sechs ab, die beide in schlechteren Endspielen um das Remis kämpfen mussten. Aufgrund des Spielstandes lehnten die Markdorfer jeweils Remisgebote ab und spielten fast sechs Stunden lang auf Gewinn, beide Lindauer hielten jedoch stand und schafften je ein Remis zum 5:3 Heimerfolg gegen den eigentlichen Meisterschaftsfavoriten, womit zwei nicht eingeplante Punkte im Kampf um den Klassenerhalt eingefahren werden konnten. Am zweiten Spieltag am 14. Oktober stellt sich mit Langenau 2 ein etwa gleichwertig aufgestellter Gegner in Lindau vor.