Lindauer Schüler bringen Hunderte Lichter an den Hafen

Ein Licht in der Dunkelheit gibt Hoffnung. Die Schüler des Valentin-Heider-Gymnasiums wollen am kommenden Freitag den kompletten Lindauer Hafen ausleuchten. Und damit ein Zeichen setzen. Für Frieden und Vielfalt.

Mindestens 500 Lichter werden am Freitagabend leuchten. Denn so viele Anmeldungen sind beim Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bereits eingegangen. „Wir haben auch andere Schulen aus Österreich und Friedrichshafen eingeladen“, sagt Alisa Angele, die zu dem Arbeitskreis gehört.

Idee kommt von den Schülern

Auf die Idee zur Aktion „Vielfalt leuchtet“ sind die Schüler Anfang des Schuljahres gekommen, als sich der Arbeitskreis auf einer Hütte getroffen hat. „Wir wollten einfach ein Zeichen setzen gegen Rechtsruck, Hass und Rassismus“, sagt Alisa Angele. Dann, so die Elftklässlerin, wurde den Schülern klar, dass es viel schöner ist, für etwas als gegen etwas zu sein. Die Lichter, die am Freitagabend am Hafen zu sehen sein werden, stehen für Frieden und Vielfalt – beides möchten die Schüler in Lindau bewahren. „Das Ziel ist es, die Jugendlichen zu vereinen und für dieses Thema zu sensibilisieren“, sagt Angele. Als die Idee für „Vielfalt leuchtet“ geboren war, machten sich die 45 Mitglieder des Arbeitskreises „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an die Vorbereitungen für ihre Kundgebung. Jede Menge Lichter wurden gebastelt, außerdem mussten die Schüler ihre Veranstaltung bei der Stadt anmelden. Besonders stolz sind sie auf ihre Plakate und Flyer, die sie selbst gestaltet und für die sie schon viel Lob bekommen haben.

Schnee macht Strich durch die Rechnung

Eigentlich war „Vielfalt leuchtet“ schon für den vergangenen Freitag geplant. Der viele Schnee machte den VHG-lern allerdings einen Strich durch die Rechnung, sodass sie ihre Veranstaltung um eine Woche verschieben mussten. Sie beginnt nun am kommenden Freitag um 17.30 Uhr am Mangturm.

Mitmachen kann jeder, der möchte – er sollte nur sein eigenes Licht dabei haben. Wie das aussieht, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. „Aber es muss ein geschlossenes Licht sein. Kerzen und Teelichter müssen in einem feuerfesten Behältnis sein“, erklärt Angele.

Zusätzlich zu den Lichtern wird es verschiedene Stände geben, an denen die Schüler über ihr Projekt informieren. Aber vor allem möchten sie eines: „Wir wollen den ganzen Hafen ausleuchten.“