Lindauer sammeln für eine Kirche in Nainokanoka

Martin Willhalm bittet um Spenden, denn er will einen Kirchenbau ermöglichen. Nicht mal 20 000 Euro sind nötig, damit evangelische Christen in Nainokanoka in Tansania eine Kirche bauen können. Der Lindauer startet nun eine Spendenaktion.

Im Juni 2014 flog Willhalm erstmals mit einer sechsköpfigen Delegation des Evangelisch-Lutherischen Dekanates Kempten nach Tansania. Die Gruppe besuchte die Evangelisch-Lutherische Nord-Zentral-Diözese mit Sitz in Arusha, die seit 1976 Partnerin des Dekanats Kempten ist. Lindauer hatten gezielt die Evangelisten-Schule in Oldonyo Sambu unterstützt. Mit Hilfe der dort ausgebildeten Evangelisten ist es der Kirche möglich, eine flächendeckende Seelsorge aufrechtzuerhalten. Denn in der evangelischen Kirche in Tansania herrscht ein eklatanter Pfarrermangel.

Im Laufe der Rundreise kam die Gruppe mit Martin Willhalm auch in den Ort Nainokanoka, der in rund 2500 Metern Höhe am Rande des Ngorogoro-Kraters liegt. Dort lernte Willhalm „eine recht erstaunliche Frau“ kennen, wie er sagt. Ruth Moissarie war dort Grundschullehrerin, gründete einen Kindergarten und sorgte dafür, dass junge Mädchen eine Ausbildung erhielten in Hauswirtschaft und Handarbeiten.

Vor 20 Jahren gründete Moissarie mit ihrem Mann dort auch eine Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. „Zu einer christlichen Gemeinschaft gehört natürlich auch ein Kirchengebäude“, sagt Willhalm und berichtet, dass die Massai, die dort oben ausschließlich von ihren Viehherden leben, eine sehr bescheidene, einfache Kirche aus Stroh, Schilf, einfachem Buschwerk und Kuhdung errichteten. Die Massai nennen solche Hütten, in denen sie auch leben, eine Boma. Die Boma für die Kirche war eben etwas größer als die Wohnhütten.

Dieses Gebäude war natürlich den Witterungsverhältnissen ausgesetzt, das sah Willhalm als er zum zweiten Mal nach Nainokanoka kam. „Und so war ich vor zwei Jahren sehr erschrocken, als ich diese Kirche wieder zu Gesicht bekam. Sie war in einem äußerst desolaten Zustand.“ Ruth Moissarie habe mit Tränen in den Augen den traurigen Anblick der Kirche beklagt. Sie wünschte sich eine Kirche aus Stein und habe ihn gebeten, bei der Verwirklichung zu helfen. „Spontan sagte ich zu, einen Weg zu finden, dass dieser Herzenswunsch in Erfüllung gehen kann“, sagt Willhalm.

Seitdem befasst sich der Lindauer mit der Idee einer Kirche aus Stein für die Menschen in Nainokanoka. Inzwischen ist das Projekt sehr gut vorangekommen. Denn die örtliche Kirchengemeinde hat die offizielle behördliche Baugenehmigung erhalten. Und der Architekt Tomas Caspari hat einen Plan gefertigt für dieses einfache Gebäude, in dem etwa 250 Menschen einen Sitzplatz finden sollen.

Aber noch fehlt das Geld, dabei ist solch eine Kirche nicht teuer, jedenfalls wenn man es mit Baukosten hierzulande vergleicht. Deshalb sammelt Willhalm nun Spenden. Unterstützung hat er von Entwicklungsminister Gerd Müller, der sich freut, dass die Behörden den weg frei für den Kirchenbau gemacht haben. „Ein neues Gotteshaus für die Gemeinde in Nainokanoka trägt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls vor Ort bei und hilft, die Herausforderungen des täglichen Lebens in der Region zu meistern.“ Unterstützung aus Deutschland zeige den Menschen dort zudem, dass sie nicht alleingelassen sind. Das gebe Mut auf eine Zukunft in der angestammten Heimat, urteilt Müller. Willhalm hofft deshalb auf Unterstützer und appelliert: „Mit jeder Spende, die Sie großherzig geben, leisten Sie einen Beitrag für die Menschen in Afrika, die sich dadurch nicht alleingelassen fühlen und ihre Bleibeperspektive verbessert.“