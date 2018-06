Lindauer sammeln 50.000 Euro für querschnittsgelähmte Tabea

Tabea Schoch kann die Reha in Pforzheim durchziehen. Beim Benefizkonzert des EV Lindau und der Lindauer Kultband Paddocks am Freitagabend kamen so viele Spenden zusammen, dass die nötigen 50 000 Euro gesichert sind. Rund 500 Gäste haben mit der 19-Jährigen in der Eissportarena gefeiert. Die junge Frau, die nach einem Trampolinunfall im Rollstuhl sitzt, war überwältigt.

Die Besucher erlebten einen Abend voller emotionaler Höhepunkte. Mehrfach hatte Tabea Schoch ebenso Tränen in den Augen wie mach ein Gast. So als die junge Frau von ihrem Kampfeswillen erzählte, als sie davon sprach, dass sie Abitur machen und Psychologie studieren will, als die Mutter von den bangen Stunden nach dem Unfall vor elf Monaten berichtete. Besonderer Höhepunkt war, als die junge Frau zu ihrem Wunschlied mit Hilfe aus dem Rollstuhl aufstand und in den Armen ihrer Mutter tanzte. Später sang sie mit den Paddocks „Smoke on the Water“. Und ganz am Schluss erfuhr sie gegen Mitternacht, dass die Spendensumme 50 000 Euro beträgt, so dass die Reha gesichert ist.

Mehr entdecken: Nach Unfall braucht Tabea barrierefreie Wohnung

Die 19-Jährige erwies sich im Interview mit Moderator Thomas Bergert als erstaunlich reif. Sie kann sich an den Unfall genau erinnern. Auch wenn sie seitdem im Rollstuhl sitzt und niemand weiß, ob sie jemals wieder wird laufen können, hat sie offenbar nie aufgegeben. „Man muss eben aus jeder Situation das beste machen“, antwortete sie. Vorher hatte sie lapidar gesagt, sie sei ja nicht gestorben, deshalb wolle sie kämpfen.

Statt Sportlehrerin will sie jetzt Psychologin werden

Dabei beweist die junge Frau Realitätssinn und Humor zugleich, wenn sie über ihren Berufswunsch spricht: „Sportlehrerin geht halt nicht mehr ganz so gut“, dennoch wolle sie das Abitur nachholen und anschließend Psychologie studieren.

Um die Beweglichkeit der Beine möglichst schnell und möglichst gut wieder zu erlangen, gilt ein besonderes Therapieangebot als ideal. Seit einer Woche ist sie dort und freut sich über erste Erfolge: So konnte sie am Freitag in der Therapie erstmals ein paar Treppenstufen hinauflaufen. Doch habe der Anbieter in Pforzheim nur eine Praxiszulassung und gelte nicht als Reha, deshalb zahle die Krankenkasse nicht, berichtete Tabea Schoch.

Allein kann die Familie mit drei weiteren Kindern das nötige Geld aber nicht aufbringen. Nach Berichten in der Lindauer Zeitung und anderen Medien waren bereits über 20 000 Euro zusammengekommen, die Trampolinspringer des TV Weingarten, in dessen Bundesliga-Mannschaft Tabea Schoch trainiert hat, hatten in gut einer Woche bereits 2000 Euro gesammelt. Und den Rest hat das Benefizkonzert erbracht.

Eine solche Kämpferin hätte Wucher gerne in der ersten Mannschaft

EVL-Vorsitzender Bernd Wucher bewunderte das Kämpferherz der jungen Frau: „Die Tabea ist eine Kämpferin. Wenn wir die bei uns in der ersten Mannschaft hätten, täten wir sicher in der DEL spielen.“ Wucher hätte sich ein paar mehr als die gut 500 Besucher gewünscht. Umso mehr war er begeistert, dass die Gäste sich als überaus spendenfreudig erwiesen. In der halle gab es viele Spender, aber einige füllten bei Wucher oder Patrick Meier, Vorsitzender des Fördervereins der Eissportarena, Überweisungsformulare über vierstellige Spendenbeträge aus.

Der Eishockeyverein hat Kontakt zur Familie von Tabea Schoch, weil deren jüngste Schwester beim EVL spielt und die Mutter Cornelia Roller-Schoch seit Jahren zu den fleißigen Helfern des EVL zählt. Dass Sportler zusammenhalten, bewiesen am Freitag auch die Trampolinspringer aus Weingarten, die einen Bundesliga-Wettkampf in Cottbus abgesagt hatten, um in Lindau zu helfen und mit Tabea zu feiern. Trainerin Tanja Vidakovic schilderte Tabea als ehrgeizige Sportlerin und liebenswerten Menschen: „Sie hat unheimlich Biss, sie ist nicht unterzukriegen – und sie ist gar nicht zickig.“

Denn dass hatte die sich am meisten gewünscht: Die Gäste sollten nicht Trübsal blasen, sondern „einen ganz, ganz coolen Abend haben“. Den hatte sie selbst offensichtlich auch, denn meist war sie im Rollstuhl mitten auf der Tanzfläche zu finden.

Möglicherweise gibt es in einem Jahr eine Wiederholung

Die Paddocks, die zusammen derzeit genau 300 Jahre alt sind und vor mehr als 40 Jahren als Schülerband gestartet sind, kommen normalerweise nur für ein Konzert während der Fasnacht aus München und der Schweiz nach Lindau. Doch für diesen guten Zweck haben Lorenz Schlechter, Fredy Weinberger, Pit Brugger, Peter Schösser und Rainer Haas eine Ausnahme gemacht. Wie immer waren die Besucher von ihrer einmaligen Mischung begeistert. Sie sind wahrscheinlich die einzige Band, die neben den Muss-Stücken des Classic Rock von Beatles über Rolling Stones bis zu Van Halen auch die Doors sowie Robbie Williams und Andreas Gabalier spielen.

Das war – auch wie immer – nicht alles musikalisch perfekt, begeisterte aber auch diesmal mit professioneller Hingabe und Euphorie. Nach anfänglichem Zögern war die Tanzfläche immer voll. Wucher und die Paddocks waren am Ende so begeistert, dass sie versprachen, solch einen Abend soll es in einem Jahr wieder geben, denn wahrscheinlich ist Tabea Schoch noch eine Weile auf Hilfe angewiesen.