Lindauer Ruderjunioren starten erfolgreich

Vor zwei Wochen haben die Junioren des Ruderclubs Lindau ihre Saison in Passau beim Innriver Race begonnen. Auf dieser Langstreckenregatta starteten die Boote über eine Distanz von 5500 Metern auf dem Inglinger Stausee.

Seit Januar besteht mit dem Ruderclub Kaufering eine Renngemeinschaft im Vierer, mit der Benedikt und Valentin in Passau das erste Mal an den Start gingen. Beim Einzelzeitfahren zahlte sich das gemeinsame Training aus. Die beiden Lindauer Ruderer konnten mit Tim Tepe und Georg Lanz (beide RC Kaufering) den ersten gemeinsamen Sieg erzielen. Das Ergebnis war mit einem Vorsprung von 0,11 Sekunden denkbar knapp. Im Mannheimer Mühlauhafen hat die 35. Oberrheinische Frühregatta mit über 1300 gemeldeten Booten stattgefunden. Benedikt Rapp und Valentin Fink gewannen mit ihrem Boot „Rapido“ in ihrer Altersklasse über 1500 Meter mit acht Sekunden Vorsprung. Am Sonntag konnten die beiden an ihre Leistung vom Vortag anknüpfen und erzielten wieder einen tollen ersten Platz. In beiden Rennen dominierten sie vom Start an.

Im letzten Rennen der Regatta traten die Junioren zusammen mit Tim Tepe und Georg Lanz vom Ruderclub Kaufering in der Renngemeinschaft im Vierer an und konnten einen guten zweiten Rang erreichen. Damit blickt der Ruderclub Lindau auf ein erfolgreiches Regattawochenende zurück und drückt den Junioren jetzt schon die Daumen für die nächste Regatta Anfang Mai in München.