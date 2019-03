Lindauer Rennstall verliert Zugpferd

Für den Lindauer Mountainbike-Rennstall „Tomotion Racing by black tusk“ hat das Rennjahr 2019 mit einer faustdicken Überraschung begonnen: Max Friedrich fährt nicht mehr für die erfolgsverwöhnten Fahrerinnen und Fahrer um Teamchefin Andrea Potratz. Grund für die Trennung, heißt es in einer vor Kurzem versandten Pressemitteilung, sei, dass man „für eine Vertragsverlängerung keine gemeinsame Basis gefunden“ habe, so Potratz.

„Die Trennung erfolgt in gegenseitigem Einverständnis. Wir blicken auf vier schöne gemeinsame Jahre zurück. Auch menschlich war Max eine Bereicherung für unser Team“, lässt die Tomotion-Teamchefin verlautbaren. Friedrich, der vier Jahre lang Teammitglied bei Tomotion war, bestätigt, dass man sich für die neue Rennsaison über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit kurzfristig nicht einig geworden sei. Es habe „unterschiedliche Ansichten“ gegeben – was vor allem mit seiner Firma „MaXalami“ zusammenhänge, betont der 41-Jährige.

Die hat der studierte Maschinenbauingenieur im Jahr 2012 gegründet und führt sie von Kelkheim bei Frankfurt am Main – seiner Wahlheimat im Hessischen – als Familienunternehmen. Im Kern geht es um die Herstellung und den Vertrieb von Reparatursets für Radsportler, die „toll in der Szene angekommen“ seien, so der mehrfache deutsche Meister im Cross Country. „Ich möchte mein Business mehr in Vollzeit durchführen“, sagt Friedrich. Hier haben sich, etwa bei der Auswahl von Zuliefererfirmen für Laufräder, Reifen und anderem Zubehör rund um den Mountainbikesport, Interessenskonflikte mit dem Sponsorenumfeld des Lindauer MTB-Rennstalls abgezeichnet. Daher sei es nicht möglich gewesen, den Vertrag mit Tomotion zu verlängern.

Max Friedrich, der 2014 als Gastfahrer beim Mountainbike-Klassiker Transalp auf Tomotion Racing by black tusk gestoßen ist, hebt rückblickend „die tolle Stimmung“ im Team von Andrea Potratz hervor. Vor allem an den Gewinn des deutschen Meistertitels 2017 bei den Seniors in der Kategorie Cross Country in Bad Salzdetfurth erinnert er sich gerne („der kam völlig unerwartet“). Hinzu gesellten sich die vergangenen Jahre Podiumsplatzierungen bei der Transalp, der Sieg beim Cape Pioneer mit Danièle Troesch in Südafrika und weitere Erfolge bei zahlreichen Etappen- und Eintagesrennen im In- und Ausland.