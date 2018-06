Lindauer Rennstall bei „Transalp“ nicht zu bremsen

Die Hälfte der diesjährigen „Bike Transalp“ liegt hinter ihnen. Tag vier war ein guter Tag für beide Duos des Lindauer MTB-Rennstalls „Tomotion Racing by black tusk“: Max Friedrich und Stefan Danowski fuhren mit Platz drei erneut aufs Podium und bauten ihren Vorsprung auf die Viertplatzierten in der Gesamtwertung weiter aus. Patrick Gall und Reinhard Braun waren ebenfalls schnell unterwegs und sicherten sich den fünften Platz bei den Grand Masters. Damit schoben sie sich auch in der Gesamtwertung nochmals um einen Platz nach vorne auf Rang fünf.

Max Friedrich und Stefan Danowski (Team Bergamont) hatten sich für den Mittwoch eine Taktik zurechtgelegt, die im Verlauf der Etappe voll aufging. Da Danowksi in den Anstiegen schneller ist als Friedrich, dieser aber wiederum in den Abfahrten technisch stärker und damit schneller, trennten sich die beiden Fahrer unterwegs zeitweise, um ihre jeweilige Stärke optimal ausspielen zu können. „Der Plan ging voll auf, trotz Platten bei Max“, so Danowksi laut Tomotion-Rennbericht. „Es wurde heute der dritte Gesamtrang bei den Masters und zusätzlich ein ordentliches Zeitpolster auf unsere Verfolger. Das war ein toller Ritt auf einer schönen Strecke nach Bormio“. Damit konnten Friedrich und Danowski in der Gesamtwertung ihren Vorsprung auf das viertplatzierte Team auf 23 Minuten ausbauen.

Auch für Patrick Gall und Reinhard Braun (RSV Fischerbach) verlief Tag vier bei der „Transalp“ erfreulicher als die dritte Etappe. In dem rund 1400 Meter langen Umbrailpass-Anstieg unterstützte Reinhard Braun seinen Partner, wo er nur konnte. In die letzte Abfahrt ging das Duo auf Rang vier liegend, bis sie von einem Platten an Patrick Galls Vorderrad ausgebremst wurden. Doch auch das Glück des Tüchtigen war beiden Tomotion-Duos heute hold, denn das Betreuerteam hatte mit Bedacht in der letzten, ruppigen Abfahrt eine technische Versorgungsstation aufgebaut. Sowohl Friedrich, als auch Gall hatten in genau dieser Abfahrt ihren Platten und konnten ohne großen Zeitverlust mit einem neuen Laufradsatz versorgt werden. So landete das Grand-Masters-Team heute auf Rang fünfund verbesserte sich damit in der Gesamtwertung ebenfalls auf den fünften Platz.

Am Donnerstag erwartet die Fahrer die Königsetappe mit 86 km und mehr als 3000 Höhenmetern. Die Strecke von Bormio nach Mezzana ist eine „sportlich, fahrtechnisch und landschaftlich anspruchsvolle Etappe“, so der Veranstalter, bei der gleich zu Beginn auf dem Weg zum Passo Gavia summa summarum nicht weniger als rund 1800 Höhenmeter zu bewältigen sind. (lz)