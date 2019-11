Lindauer Religionslehrer stellt künstliche Befruchtung als verwerflich dar

Es gibt mehrere Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung. Bei der sogenannten Insemination werden die Spermien des Mannes über einen Katheter in die Gebärmutter, den Gebärmutterhals oder den Eileiter transportiert. Bei der In-Vitro-Fertilisation wird die Eizelle außerhalb der Gebärmutter befruchtet.

Die Frau wird dafür vorher mit Hormonen behandelt, damit in ihrem Körper mehrere Eier heranreifen. Die Eizellen werden entnommen und im Reagenzglas mit Spermien befruchtet (die Spermien können direkt in die Eizelle gespritzt werden). Die befruchtete Eizelle teilt sich mehrfach und wird dann in den Mutterleib eingesetzt.

Ob sie sich in der Gebärmutter eingenistet hat, erfahren die Frauen nach knapp zwei Wochen durch einen Schwangerschaftstest. Deutsche Krankenkassen übernehmen normalerweise die Hälfte der anfallenden Kosten für eine künstliche Befruchtung, manche Kassen sogar die kompletten Kosten.