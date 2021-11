Lindauer Realschüler/-innen sehen ihrer Zukunft entgegen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer coronabedingten Pause konnte am Dienstag und Mittwoch diese Woche zur großen Freude aller Beteiligten dieses Jahr wieder eine Azubi-Tour für die Schüler/-innen der 9. Klasse der Realschule im Dreiländereck und der Maria-Ward-Realschule stattfinden. Mit dabei waren die Firmen Lindauer Dornier, die Firma Thomann, XOMOX und Liebherr.

Die Schüler/-innen der jeweiligen Realschule konnten an ihrem Tag nacheinander in kleinen Gruppen die vier Firmen kennenlernen. Die Unternehmen und deren Ausbildungsberufe wurden vorgestellt. Zunächst bekamen die Schüler/-innen jeweils einen Überblick über die Geschäftsbereiche, das Produktportfolio und die Ausbildungsabläufe – meist von aktuellen Azubis anschaulich geschildert. Anschließend folgte in allen Betrieben eine ausführliche Besichtigung, die überall von kleinen Überraschungen und attraktiven Aktionen aufgelockert wurde. So folgten die Schüler/-innen etwa fasziniert der Konstruktion eines Schlüsselanhängers mittels eines CAD-Programms und der Fertigung desselben per 3D-Drucker bei Dornier, der Vorstellung einer ausgeklügelten digitalen Beschaffungslösung zur Versorgungssicherheit bei Thomann, dem Drehen und Fräsen eines Flaschenöffners aus einer großen Mutter in der Lehrwerkstätte von XOMOX/Crane und sie bedienten einen ferngesteuerten Mini-Bagger bei Liebherr-Elektronik (was schwieriger ist, als es aussieht ;-)), um nur einige Beispiele zu nennen.

Ein erster Kontakt zwischen den Schüler/-innen und den Vertretern der Firmen wurde hergestellt, man konnte sich kennenlernen und so fällt es vielleicht dem/der ein oder anderen Schüler/-in leichter, sich für ein Praktikum oder gar eine Ausbildungsstelle zu bewerben.

„Die Tour war bestens organisiert, die Führungen durch die Unternehmen waren toll. Von einer Firma zur anderen wurden wir von einem Stadtbus chauffiert und die Pausenverpflegung hat natürlich auch nicht gefehlt. Ein großer Dank hierfür gebührt den Akteuren in den Firmen und Frau Thomann ganz besonders“, berichtete Herr Spies von der Maria-Ward-Realschule, der eine Gruppe Schülerinnen an diesem Tag begleitet hatte.