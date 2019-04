Lindauer Räterepublik vom April 1919

In Friedrichshafen und ganz Württemberg fand seit 31. März 1919 für sieben Tage ein großer Generalstreik statt. In Ungarn war am 21. März die Räterepublik ausgerufen worden. Nach Augsburg forderte in der Nacht vom 4. auf den 5. April auch in München eine Konferenz von Spitzenpolitikern aus SPD, USPD, des Bayerischen Bauernbundes, Mitgliedern des Zentralrats der Arbeiter- und Soldatenräte sowie Anarchisten die Ausrufung der Räterepublik. Die Kommunisten der noch jungen KPD waren strikt dagegen, da sie den Zeitpunkt als deutlich zu früh betrachteten, weil die Verankerung der Räterepublik im Volk noch überhaupt nicht ausreichend, diese deshalb als politisches Abenteuer und als nicht überlebensfähig.

Trotzdem erfolgte im Vertrauen auf „die Ideale einer befreiten Menschheit“ am 7. April 1919 die als „Dritte Revolution“ bezeichnete Proklamation der ersten, der „anarchistischen“ Räterepublik durch Mitglieder der SPD, der USPD, des linken Flügels des Bayerischen Bauernbundes und etlicher Anarchisten. Volksbeauftragte, darunter Erich Mühsam, Ernst Toller und Gustav Landauer, bildeten als Regierung die neue politische Spitze im Land.

In Lindau waren bereits am 5. April 1919 zwei Vertreter der Münchner Räte und Arbeiterparteien eingetroffen und hatten an einer Sondersitzung des Lindauer Arbeiter- und Soldatenrates zur Räterepublik teilgenommen. Einer von ihnen war von der SPD, der andere war Dr. Max Levien (1885-1937), Naturwissenschaftler, Soldatenrat und führender Kopf der Kommunistischen Partei in München.

Nach dem Treffen veröffentlichten Lindaus Arbeiter- und der Soldatenrat folgende Gründungserklärung für eine kommende Räterepublik:

„Der Bezirksarbeiterrat und der Soldatenrat Lindau, die Führer der sozialistischen Parteien und der Gewerkschaften geben ihrer Bereitschaft Ausdruck, sich auf dem Boden des revolutionären Sozialismus zusammenzuschließen, um in brüderlicher Gemeinschaft die Revolution weiterzuführen und den Sozialismus zu verwirklichen…“.

Am Montag des 7. April 1919 um 12 Uhr wurde auch in Lindau die Räterepublik Baiern (!) ausgerufen. Die Rathaussirene erklang, alle Kirchenglocken läuteten, die Arbeit wurde abgebrochen, die Geschäfte schlossen, die öffentlichen Gebäude einschließlich dem Landtor wurden mit roten Fahnen beflaggt. Am Landtor und am Eisenbahndamm postierten sich Soldaten mit Maschinengewehren, Doppelposten mit Gewehren und Granaten stellten sich an allen wichtigen Straßenkreuzungen auf.

Nachmittags um 16 Uhr fand eine Demonstration statt, anschließend im Saal des Hotels „Seegarten“ eine knapp sechs Stunden lange öffentliche Konferenz der Räte mit der Bevölkerung samt kontroverser Diskussion über die Ziele der Räterepublik, deren Gründe, Möglichkeiten und Unwägbarkeiten. Oskar Groll wurde als Rätevorsitzender bestätigt, die Lindauer Presse vorübergehend unter Vorzensur des Arbeiter- und Soldatenrates gestellt. Erneut wurden beim Lindauer Bürgertum dessen Schusswaffen beschlagnahmt und eingesammelt. Von den Unternehmern wurde die inzwischen erfolgte ministerielle Anordnung auf einen höchstens 10-stündigen Arbeitstag für Lohnabhängige und den 8-Stunden-Arbeitstag für Auszubildende eingefordert und dies überwacht. Den Banken und Sparkassen wurde vorgeschrieben, an die privaten Kapitaleinleger wöchentlich nur noch höchstens 600 Mark auszuzahlen und aus den Schließfächern nur die Zinsscheine auszuhändigen, um einer eventuellen Kapitalflucht vorzubeugen. Am 17. April zeigten Arbeiter- und Soldatenrat Lindau Schlossermeister Koch wegen Misshandlung von Lehrlingen bei der örtlichen Polizei an.

Inzwischen wurde vom Kriegsministerium der württembergischen SPD-Regierung in Absprache mit der bayerischen Regierung Hoffmann (SPD) in Bamberg die Zentrale der Sicherheitskompanien Württembergs angewiesen, gegen Räte-Lindau aktiv zu werden. Hauptmann Erwin Rommel in Friedrichshafen erhielt am 16. April 1919 von Ulm aus den Befehl dazu. Rommel traf sich nun in Zivil gekleidet mit gegen die Revolution eingestellten Lindauer Beamten, Bauernvertretern und Bürgerlichen im Lindauer Hinterland sowie in Langenargen zu heimlichen Besprechungen über die örtlichen Verhältnisse in der Inselstadt.

Mit rund 60 bewaffneten Soldaten sowie zwei von der Leitung des Friedrichshafener Zeppelin-Konzerns bereit gestellten Lastkraftwagen sowie rund 80 Mann seines bewaffneten Stoßtrupps auf einem Transportzug setzte sich Rommel am frühen Abend des Karfreitags, dem 18. April 1919 in Richtung Lindau-Aeschach in Bewegung. Am Wasserburger Bühl westlich Lindaus trafen sie auf rund 300 konterrevolutionäre Bauern des Umlandes, bewaffneten diese wie vereinbart und schickten sie in Richtung des Langenwegs zwischen Aeschach und Lindau los.

Doch die Lindauer Räte empfingen die konterrevolutionäre Truppe kurz nach Mitternacht um 0.45 Uhr des 19. Aprils bewaffnet vor dem geschlossenen Landtor der Stadt. Dort, sowie am Eisenbahndamm, verhinderten mit zahlreichen Maschinengewehren bewaffnete Mitglieder des Soldatenrates und der revolutionären Lindauer Sicherheitswehr unter Leitung von Soldatenrat und Vizefeldwebel Deutelmoser (USPD) den Überfall. Zwei Friedrichshafener Arbeiter, welche von der geplanten Unternehmung Rommels erfahren hatten, waren abends per Fahrrad ebenfalls nach Lindau geeilt und hatten die dortigen Räte gewarnt. Rommels Flotille aus bewaffnetem Dampf- und Motorboot wurde erfolgreich durch mit Maschinengewehren bewaffnete Lindauer Soldatenräte an Löwe und Leuchtturm des Hafens an einer Einfahrt gehindert.

Arbeiter bewaffnen sich

Rommel musste in zwei Verhandlungen mit den Lindauer Arbeiter- und Soldatenräten sowie Vertretern des Stadtmagistrats am Stadttor und später in der Mitte der Landtorbrücke einwilligen. Als Ergebnis der Verhandlungen und Beratungen kam am Vormittag des Karsamstags 1919 eine Volksversammlung der Einwohnerschaft der Inselstadt Lindau zustande. Währenddessen wurden Rommels Soldaten und seine bewaffneten Bauern von einer kurzfristig gegründeten Roten Garde Reutin aus 300 bis 400 bewaffneten Arbeitern am Flüsschen Oberreitnauer Ach zwischen Reutin und Aeschach im Gewann Hundweiler bedroht. Die vormittägliche Lindauer Volksversammlung vom 19. April 1919 entschied sich angesichts der Belagerung der Stadt nach langer Debatte allerdings mit großer Mehrheit für ein Ende der Räterepublik und den Anschluss an die Regierung Hoffmann (SPD). Rommels Soldaten und Bauern zogen ab und die Zeit der Räterepublik Lindau war zu Ende.