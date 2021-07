Lindauer Projektschmiede lädt im August in die Inselhalle

Welche Projektideen kann es zum Klimaschutz geben? Diese Frage stellt sich die Lindauer Projektschmiede bei ihrem nächsten Treffen in der Inselhalle.

Im März dieses Jahres gab es bereits eine Projektschmiede zum Thema Klimaschutz. Projektgeberin war die Klimaschutzmanagerin der Stadt, Danielle Eichler. Lindau will bis 2035 klimaneutral sein und setzt dabei auf das gemeinsame Engagement von Verwaltung, Politik und Bürgern, so heißt es in der Pressemitteilung der Stadt Lindau. Dreh- und Angelpunkt für Projektideen ist der Klimabeirat, ein von der Stadt eingesetztes Beratungsgremium, das vorgeschlagene Projekte überprüft und zur Umsetzung empfiehlt.

In der letzten öffentlichen Sitzung des Klimabeirates vor dem Sommer ist ein Formular beschlossen worden, das die Arbeit von Projektgeber und Beirat erleichtern soll. Damit können Ideen schneller bewertet und in den Maßnahmenkatalog aufgenommen werden, so die Pressemitteilung. Und weiter: „In der Projektschmiede am 4. August können Ideengeber ihre Projekte gemeinsam mit Interessierten weiterentwickeln und einreichungsfit machen.“