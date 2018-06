Lindauer Polizei verhaftet mutmaßlichen Räuber

Die Kriminalpolizei Lindau hat einen 25-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, am 14. Dezember 2011 eine 80-jährige Frau in Aeschach beraubt zu haben. Das Opfer, das mit dem Rollator unterwegs war, ist bei der Tat schwer verletzt worden und musste sich einer Operation unterziehen. Ein längerfristiger Krankenhausaufenthalt war die Folge.

Rund zwei Wochen später ist es der Lindauer Kriminalpolizei gelungen, einen Tatverdächtigen zu ermitteln und diesen hinter Schloss und Riegel zu bringen. Dem 25-jährigen Tatverdächtigen war nach dem Raub, trotz sofort eingeleiteter Fahndung, zunächst die Flucht gelungen. Im unmittelbaren Anschluss an die Tat hatte er mit einer von der 80-jährigen geraubten Bankkarte Bargeld im hohen dreistelligen Bereich an einem Geldautomaten abgehoben. Dies war ihm möglich, nachdem er bei dem Raub auch in den Besitz der zugehörigen PIN gelangt war. Anschließend hatte der vorbestrafte 25-Jährige die Karte in einem Lindauer Kaufhaus eingesetzt, um sich einen Laptop zu ergaunern.

Über die akribische Auswertung der am Tatort, in der Bank, sowie im Kaufhaus hinterlassenen Spuren gelang es schließlich den Lindauer Kriminalbeamten, die Personalien des Tatverdächtigen zu ermitteln. Auf Antrag der ermittelnden Staatsanwaltschaft Kempten wurde vom zuständigen Richter am Amtsgericht Kempten zunächst ein Durchsuchungsbeschluss für die in Lindau gelegene Wohnung des 25-Jährigen erlassen.

Dort stellten die Beamten fest, dass der junge Mann bereits alle Zelte in Lindau abgebrochen und sich abgesetzt hatte. Die folgenden Ermittlungen führten nach Oberfranken. Der 25-Jährige konnte am vergangenen Freitag in der Wohnung seiner Mutter in einer Marktgemeinde im Landkreis Bayreuth festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Mutter wurden verschiedene tatrelevante Beweismittel gefunden. Der Tatverdächtige wurde an Silvester dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl bestätigte. Den Jahreswechsel verbrachte der 25-Jährige bereits in einer Justizvollzugsanstalt.