Lindauer Polizei sucht Zechpreller

Nach einer vierköpfigen Familie fahndet die Polizei in Lindau, nach einer Zechprellerei am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Gaststätte Inseltreff in der Zeppelinstraße. Wie die Polizei weiter mitteilt, konsumierten das Paar und ihre zwei Kinder Essen und Getränke im Wert von 43 Euro. In einem unbeobachteten Moment verließ die Familie die Gaststätte und war verschwunden. Die Familie wurde folgendermaßen beschrieben: Mann ist etwa 35 Jahre und 1,90 Meter groß, die Frau ist etwa gleichaltrig. Das Alter der beiden Kinder wird auf rund sieben Jahre geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Lindauer Polizei unter der Telefonnummer 08382 / 9100 in Verbindung zu setzen.