Lindauer Polizei sucht mutmaßlichen Dieb

Großeinsatz in Lindau: Die Polizei sucht mit Hubschrauber nach einem Mann, der am Dienstagmorgen in einen Stadel in Eggatsweiler bei Lindau eingebrochen ist. Wahrscheinlich wollte er dort etwas stehlen.

Der Mann wurde gegen 9.40 Uhr überrascht, als er die Türe eines Stadels neben einem Wohnhaus mutwillig geöffnet hatte. Möglicherweise hatte er die Absicht etwas zu stehlen. Derzeit suchen eine Vielzahl von Einsatzkräften nach ihm, auch ein Hubschrauber ist mittlerweile angefordert, wie Pressesprecher Christian Eckel im Gespräch mit der LZ sagt. „Wir wissen nicht, was dahinter steckt“, so Eckel. Vielleicht handle es sich bei dem Mann um einen Obdachlosen, vielleicht aber auch um jemanden, der schon ein Verbrechen begangen hat. „Wir wollen ihn haben und herausfinden, was es damit auf sich hat.“