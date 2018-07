Lindauer Polizei bekommt mehr Stellen

Insgesamt 3500 neue Polizisten sollen in Bayern bis 2023 eingestellt werden. Sorge gab es darüber, dass damit lediglich Pensionäre ersetzt werden und nicht reale Stellen neu geschaffen werden. „In den vergangenen Jahren mag das so gewesen sein, aber beginnend 2017 wurde diese Fehlentwicklung seitens der Politik korrigiert“, sagt Peter Pytlik, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei Schwaben Süd/West. Durch die zusätzlichen Einstellungen würden folgerichtig auch mehr Stellen geschaffen. „Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Dienststellen im Präsidiumsbereich und auch auf die Dienststellen in Lindau.“

Wie viele Beamte in den kommenden Jahren genau nach Lindau kommen, ist noch unklar, wie Polizeisprecher Christian Eckel im Gespräch mit der LZ sagt. Zurzeit sind bei der Polizeiinspektion Lindau 62 Beamte im Dienst, bei der Kriminalpolizei 14 und bei der Grenzpolizei 46. „Wie viele Beamte bei den genannten Dienststellen in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen, lässt sich aktuell nicht an einer Zahl festmachen, weil den Beamten die Verkürzung wie auch die Verlängerung der Dienstzeit auf Antrag möglich ist“, schreibt Eckel. Eine Prognose sei demnach nicht möglich.

Jedes halbe Jahr neue Personalzuweisungen

Dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wird im Halbjahresrhythmus Personal zugewiesen, um die erforderlichen Abgänge und Ruhestandsversetzungen zu kompensieren. „Diese Beamten werden dann, unter Berücksichtigung funktionaler, taktischer und belastungsorientierter Aspekte den nachgeordneten Dienststellen zugewiesen“, so Eckel. Ziel sei es, eine vergleichbare und ausgewogene Personalausstattung innerhalb des Polizeipräsidiums sicherzustellen.

500 der 3500 Neueinstellungen in Bayern sind für die Grenzpolizei gedacht, also auch für die bisherige Fahndungsdienststelle in Lindau. Die Angst, dass jemand zu kurz kommt, gibt es laut Gewerkschaftssprecher Pytlik nicht. „Eine Konkurrenzsituation zwischen der Grenzpolizei/Fahndung und der normalen PI wird es nicht geben“, schreibt er. „Die Aufgabenbereiche sind, wie bisher ja auch schon, klar definiert.“