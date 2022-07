Lindauer Pokalregatta: Erich Buck feiert Premiere nach Maß

Das Wetter hätte für die Pokalregatta des Lindauer Segler-Clubs nicht besser sein können. Bei konstanten Winden, türkisfarbenem Wasser und Sonnenschein haben am Wochenende alle der sechs ausgeschriebene Wettfahrten Lacustre-Klasse stattgefunden. Besonders der Samstag bot traumhafte Bedingungen bei knapp vier Windstärken aus West, hintereinander konnten die ersten vier Läufe gesegelt werden. Am Sonntag ließ der Wind erst noch auf sich warten, aber der Schönwetterwestwind setzte sich dann doch wieder durch – so wie auch Erich Buck vom Yacht Club Langenargen, der sich mit seiner „Mirage“ den Sieg dieser Pokalregatta in Lindau sicherte. Hinter ihm landeten die Steuermänner aus Hard: Markus Bilgeri mit seiner „Tesoro mio“ und Lukas Schobel auf der „Lilith“.

„Wir hatten in dieser Serie auch viel Glück: Keine Kollision, ein paar enge Manöver, aber das ging alles gut aus“, sagte Buck. Er kommt aus Ravensburg und ging zum ersten Mal in dieser Saison bei der Regatta an den Start. Dass es direkt so erfolgreich wurde, hatte auch mit dem Abschneiden manch anderer der sieben Teilnehmer zu tun. „Glück auch, dass die anderen Kameraden teilweise ausgeschieden sind“, meinte Buck.

Folgenschwere Kollision

Einer der ausgeschiedenen Kameraden war Gerhard Jahn vom Bregenzer Segel-Club mit der „Odysseus“, die noch ein Wochenende zuvor bei der Pokalregatta in Hard siegte. Gleich bei der ersten Wettfahrt am Samstag war seine Teilnahme an der Lindauer Pokalregatta beendet: „Wir wollten eigentlich die Serie von Hard hier fortsetzten. Aber leider wurde nichts daraus. Ein anderes Boot hat uns auf der Startkreuz den Vorrang genommen und uns Mitschiffs harpuniert“, so Jahn. „Beschädigt wurde damit die Backbordseite mit etlichen Kratzern und Macken und unsere Backstagen und Achterstag wurde aus der Befestigung gerissen, weshalb wir die Wettfahrt insgesamt aufgeben mussten.“ Der Kontrahent war das Jugendschiff „Jounesse Rough“ vom Yacht-Club Immenstaad, deren Mannschaft laut Jahn etwas überfordert war: „Die sind noch nie auf dem Schiff gesegelt. Klar, für die war das neu“, sagte Jahn und ergänzte: „Wenn der Wind etwas stärker ist, tun sich junge Leute, die von der Jolle kommen mit der trägen Reaktion dieses Schiffes etwas schwer und können die Situation nicht immer richtig einschätzen.“

Nicht ganz so dramatisch verlief die Kollision beim zweitplatzierten Markus Bilgeri: „Ich habe ein Schiff übersehen in führender Position. Ich konnte einen größeren Crash noch vermeiden, musste aber dadurch einen Strafkringel drehen, damit ich wieder im Rennen bin.“ Wäre dies nicht gewesen, wäre der Harder Werftbesitzer am Ende punktgleich mit Buck gewesen. Aber Bilgeri nimmt es gelassen: „Tja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Selber schuld.“ Den Schaden repariert er natürlich in seiner eigenen Werft, in der er auch die „Tesoro mio“ vor neun Jahren in 3000 Arbeitsstunden nebenbei selbst gebaut hat.

Unfallfrei verlief die Regatta für Lukas Schobel und seine junge Mannschaft. Der Student aus Hard freute sich am Sonntag besonders über den dritten Platz, weil sie bisher noch nie so weit vorne lagen mit ihrem Lacustre. „Speedtechnisch haben wir es langsam raus und mit der Backstageinstellung funktioniert es inzwischen auch ziemlich gut“, erklärte er den Erfolg. Fester Bestandteil seiner Mannschaft ist Sebastian Rohde, mit dem er vor dem Lacustre-Segeln viel auf einer 420er Jolle gesegelt ist. Als Vorschoter war diesmal David Rohde auf der „Lilith“ dabei, der 2020 Silber bei der Optimist-Europameisterschaft gewann.

Segeln ist Bucks Leidenschaft

Stolz auf ihren dritten Rang können sie zu Recht sein, denn mit Erich Buck gewann eine feste Größe der Lacustre Szene am Bodensee in doppelter Hinsicht. Zusammen mit seiner Schwester Angelika hat Buck in den 1970er-Jahren Eistanz-Geschichte geschrieben. Sie sind bis heute die ersten und einzigen deutschen Europameister im Eistanz und gehörten in dieser Disziplin zur Weltspitze. Aber schon damals war das Segeln für Buck ein fester Bestandteil seines Lebens. „Ich bin schon länger Segler, als dass ich auf dem Eis gelaufen bin. Ich habe mit sechs Jahren angefangen und Segeln war immer meine große Leidenschaft. Auch während unserer Eislaufkarriere habe ich in den Monaten Mai und Juni bei Regatten teilgenommen und danach ging es wieder auf das Eis“, so der zweifache Gewinner der Internationalen Schweizermeisterschaften der Lacustre-Klasse bei der Siegerehrung. Seit 41 Jahren besitzt Buck seine „Mirage“ und ein fester Termin für alle Lacustre Segler ist Anfang September die Bodenseemeisterschaft beim Bodensee-Yacht-Club Überlingen. Spätestens bis dahin will auch Jahn seine „Odysseus“ wieder startklar haben.