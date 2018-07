Lindauer Plastikmüll landet nicht im Meer

Kann ich als Bürger im Landkreis Lindau sicher sein, dass mein Plastik nicht in den Weltmeeren landet? Was passiert mit dem Plastik im Gelben Sack und in der Restmülltonne? Diese und weitere Fragen hat die Kreistagsfraktion der CSU an den Geschäftsführer der ZAK Abfallwirtschafts GmbH, Karl Heinz Lumer, gestellt.

Die Antwort hat die Partei dann in einer Pressemitteilung wiedergegeben: „Sämtlicher Müll aus der Restmülltonne wird thermisch verwertet, das heißt verbrannt. Der ZAK verwertet diese Energie als Wärme und leitet sie in ein Fernwärmenetz. Im Rauchkamin der Verbrennungsanlage wird gefiltert und gleichzeitig Strom erzeugt. Ein Modell, mit dem der ZAK Vorreiter ist.“

Den Gelben Sack sammle der ZAK nur ein. Er habe den Auftrag ihn an die gewerblichen Betreiber des Dualen Systems weiterzuleiten. Wie Lumer berichtet, werden im Dualen System stofflich einheitliche Teile aussortiert und wiederverwertet. Gut zwei Drittel aus dem Gelben Sack seien nicht sinnvoll zu recyceln und würden einer thermischen Verwertung zugeführt, das heißt zur Energiegewinnung verbrannt. In die Weltmeere gelangt – ordentlich über die Restmülltonne und den Gelben Sack entsorgtes – Plastik nicht.