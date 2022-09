O'zapft is': So schön startet das Lindauer Oktoberfest

Mit dem Abend der Betriebe hat am Freitag das 57. Lindauer Oktoberfest begonnen. Ab dem späten Nachmittag strömten die Gäste in Dirndl und Lederhosen und in allerfeinster Feierlaune zur Musik der „Original Ibrige“ und dem Musikverein Wasserburg ins Festzelt – und bei schönstem Wetter auf das stimmungsvoll hergerichtete Freigelände.

Bis die Königlich Privilegierte Schützengesellschaft Lindau mit Böllerschüssen den Festeinzug verkündete, herrschte schon eine super Stimmung.

Bürgermeister Mathias Hotz (im Bild assistiert von Andreas Kieswetter, Paulaner Brauerei) übernahm erstmals die ehrenvolle Aufgabe des traditionellen Fassanstichs, und meisterte sie mit Bravour: Nach zwei starken Schlägen mit dem Hammer floss das Festbier: das Lindauer Oktoberfest war offiziell eröffnet, und ging steil in die Nacht mit der Hessentaler Band.

Am Samstag geht es ab 16.30 Uhr weiter mit dem Musikverein Roggenbeuren und um 20 Uhr startet der Partyabend mit den „Blaumeisen. Am Sonntag ist Familientag, mit Mittagstisch, Spiel und Spaß und viel Musik, sowie dem Wettbewerb zur Lindauer Schützenkönigin oder dem Schützenkönig.