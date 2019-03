Lindauer Oberbürgermeister kündigt vorzeitiges Amtsende an

Gerhard Ecker will nur noch gut ein Jahr Oberbürgermeister in Lindau sein. Im März 2020 können die Lindauer somit erstmals nach fast sechzig Jahren wieder den OB und den Stadtrat am gleichen Tag wählen.

Ecker will seine Amtszeit zum 30. April 2020 vorzeitig beenden. Das hat er am Montagmittag per Pressemitteilung angekündigt. Damit macht Ecker den Weg frei, dass die Lindauer Stadtrat und Oberbürgermeister wieder zum gleichen Wahltermin wählen können. Ecker wird sich nicht mehr zur Wahl stellen. Eigentlich wäre Ecker noch bis zum 31. März 2024 im Amt.

Mit der Gartenschau und der anschließenden Entwicklung auf der Hinteren Insel ist ein weiterer Grundstein für die Zukunft Lindaus gelegt. OB Gerhard Ecker

„Ich hatte ja bereits vor meiner Wiederwahl im Jahr 2018 angedeutet, dass ich mein Amt niederlegen würde, um auch in Lindau wieder eine Zusammenlegung der OB- und Stadtratswahlen zu ermöglichen. Ich hatte dies aber mit der Bedingung verknüpft, dass alle wichtigen Projekte abgeschlossen oder auf einem guten Weg sind“, heißt es in der Pressemitteilung. Dies sieht Ecker jetzt in vielerlei Bereichen gegeben. Er nennt unter anderem die Inselhalle, die Unterführung, den Bau der Therme und den Cavazzen.

„Mit der Gartenschau und der anschließenden Entwicklung auf der Hinteren Insel ist ein weiterer Grundstein für die Zukunft Lindaus gelegt“, schreibt der Oberbürgermeister weiter. Zudem sei die Umstrukturierung der Verwaltung gelungen. „Lindau präsentiert sich zukunftsfähig. Es ist uns gelungen, den jahrelangen Investitionsstau aufzulösen.“

„Ich möchte mich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Zudem bedanke ich mich beim Stadtrat und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür, dass sie den beschwerlichen Weg mitgegangen sind“, sagt Ecker. Jetzt muss der Stadtrat noch dem Amtszeitende zustimmen.

