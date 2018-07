Lindauer Naturschützer sind strikt gegen den Kiesabbau

Jeder Kunde der Handwerksgruppe kann sich an dem Verfahren beteiligen. Betroffene müssen ihre Einwände bei den Gemeinden Hergatz oder Argenbühl oder beim Landratsamt schriftlich oder zur Niederschrift vorbringen. Es gelten alle Einwendungen, die bis zum 3. August eingehen. Es genügt ein Brief an die Adresse: Landratsamt Lindau, Planfeststellungsverfahren Kiesabbau, Bregenzer Straße 35, 88131 Lindau.