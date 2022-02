Lindauer Nachwuchsrennläufer starten erfolgreich in die Rennsaison

Die Lindauer Nachwuchsrennläufer haben zum Start in die Rennsaison mit hervorragenden Leistungen geglänzt. Nach fast zweijähriger Pause schafften es Buben und Mädchen des Skiclub Bodensee (SCB) Lindau und des ESV Lindau beim Ski & Sport Hörbuger Kinder Kreiscup auf das Podium.

Organisiert wurde das Rennen am Fuchskar im Skigebiet Steibis vom Skiclub Lindenberg. Die Teilnehmerzahl konnte sich dabei mehr als sehen lassen: Bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenbedingungen waren am vergangenen Samstag insgesamt 126 Mädchen und Buben der Jahrgänge 2010 bis 2014 am Start, darunter 26 Rennläufer vom SCB Lindau sowie acht Rennkids des ESV Lindau.

Podest ist fest in Lindauer Hand

Nach der langen Rennpause wurde ein „rhythmisch zu fahrender Vielseitigkeitsriesenslalom auf der 340 Meter langen Rennstrecke gesteckt“, berichtete der SCB Lindau in seiner Mitteilung. Die Lindauer Rennläufer waren dabei sehr erfolgreich, so blieb das Podest in der Klasse U12 weiblich in der Hand der Inselstädter. Lara Rößler gewann vor Charlotte Tschada (beide SCB) und Moana Schroff (ESV). Die schnellste Zeit bei den Mädchen fuhr Linn Bauer (SCB) in der Klasse U11 – ihr Vorsprung betrug über zwei Sekunden auf die Zweitplatzierte.

Weitere Podestplätze holten Emma Woret (SCB, Platz 2) und Oskar Frank (SCB, Platz 3) in der U8, Karin Wenk (SCB, Platz 1) und Sofie Reck (SCB, Platz 3) in der U9, Rosa Kremler (SCB, Platz 3), Sebastian Sperlich (SCB, Platz 1) und Ben Kriessler (ESV, Platz 3) in der U10 sowie Maya Mund (ESV, Platz 3) und Christian Hapurne (SCB, Platz 3) in der U11.

Das nächste Rennen des Ski- und Sport Hörburger Kinder Kreiscups richtet der TSV Gestratz am 19. Februar aus.