Lindauer Musiker erfolgreich bei Jugend musiziert

Über neunhundert junge Talente aus dem Bayrischen Freistaat haben sich für den renommierten Wettbewerb „Jugend musiziert“ angemeldet. Öffentlich präsentierten sie am vergangenen Wochenende ihr Können vor einer fachkundigen Jury. Doch nur die besten werden zum Bundeswettbewerb im Juni nach Oldenburg weitergeleitet.

Einen großen Erfolg konnten zwei Gitarren-Nachwuchs-Quartette aus Lindau, allesamt Schüler der Privat-Musiklehrerin Elena Hager, mit je 24 von 25 Punkten und einem ersten Preis erzielen. Damit konnten sich alle Gitarristen für den Bundeswettbewerb qualifizieren.

Den beiden Gitarrenquartetten mit Jakob Schymosch, Alexander Fress, Ferdinand Linhart und Christopher Knütter in Wertungsgruppe IV sowie Alexander Fress, Simon Baron, Rafet Karabag und Mia Egger in Altersgruppe V herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg in den Pfingstferien beim Bundeswettbewerb.