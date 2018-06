Lindauer Mountainbiker freut sich über Podestplatz

Großes Aufgebot und gute Ergebnisse für toMotion Racing by black tusk in Münsingen, Boos und Gilserberg 16 Fahrer des Teams toMotion Racing by black tusk haben beim Frühjahrsmarathon in Münsingen teilgenommen. Dort erkämpften sich die toMotion-Racer gleich vier Podiumsplätze. Ebenfalls auf dem Podest: Mandy Platzdasch beim Kellerwaldmarathon in Gilserberg sowie Luca Buschmans beim Cross Country Rennen in Boos.

Schnellster Fahrer in Münsingen war an diesem Tag Sven Rothfuß. Der junge toMotion-Racer kam auf der staubtrockenen Strecke von Anfang an sehr gut zurecht und hatte kurz vor dem Ziel noch ein wenig Glück, als ein vor ihm fahrender Konkurrent in einer Kurve stürzte, er aber noch ausweichen konnte. So fuhr Rothfuß als Zweiter der Altersklasse Junioren über die Ziellinie. Auch auf das Podium der Junioren schafften es Melina und Melissa Lienig. Melina Lienig erreichte mit einer Zeit von 2:06 Stunden für 45 KIlometer und 850 Höhenmeter den zweiten Platz bei den Juniorinnen. Ihre jüngere Schwester Melissa wurde auf der 29 KIlometer--Strecke ebenfalls Zweite in der U17-Kategorie.

Was wäre für Andrea Meier und Annette Griner möglich gewesen, hätten sie nicht nach der hektischen Startphase, in der sie sich weit vorne in einer Verfolgergruppe platzieren konnten, wegen eines abgerissenen Absperrbandes in einer Abfahrt den falschen Abzweig genommen. Nachdem sie wieder zurück auf der Strecke waren, fuhren sie gemeinsam mit einer riesigen Gruppe weiter und Andrea Meier fuhr ihr gewohntes Tempo anfangs nicht weiter. Sie versuchte, ihrem Ärger am nächsten Anstieg Luft zu machen. Doch nach und nach setzte sich der Frust durch, als sie einige Konkurrentinnen zum zweiten Mal überholen musste. Trotzdem erreichte sie als Gesamt-Sechste den dritten Rang in der Mastersklasse der Frauen. Knapp eine Minute später kam ihre Teamkollegin Annette Griner als achte Frau ins Ziel und verpasste als Vierte in der Hauptklasse Frauen knapp das Podium.

Vorjahreszeit deutlich verbessert

Für ihren Ehemann Sven Meier begann in Münsingen ebenfalls die Wettkampfsaison. Als Standortbestimmung sowie Vorbereitung für den anstehenden Marathon in Riva gedacht, verbesserte er seine Vorjahreszeit deutlich. Eine Gesamt-Fahrzeit von 1:37 Stunden brachte ihn auf den 27. Platz in der Mastersklasse. Auch Dominik Gansler fuhr ein gutes Rennen und war mit dem 43. Platz in der Hauptklasse zweitschnellster toMotion-Fahrer. Für Team-Neuzugang Mandy Platzdasch stand als Saisonstart am gleichen Tag der Kellerwald- Bikemarathon in Gilserberg an. Sie entschied sich für die 80 Kilometer-Strecke mit rund 2100 Höhenmetern. Nach etwa 60 Kilometern merkte sie jedoch, dass ihre Kräfte nachließen. Sie konnte sich über ihren Sieg in der Altersklasse und den sechsten Gesamtrang nicht so recht freuen:

Seinen ersten Podestplatz im Jahr 2014 machte Luca Buschmans perfekt. Bei sommerlichen Bedingungen ging es nach Boos (Nähe Nürburgring) zum Finale des Rothaus Bulls Cups. Die Strecke war gut vorbereitet, kurz und anspruchsvoll. Buschmans fuhr war ein hervorragendes Rennen und zu seiner Überraschung wurde er neben dem dritten Platz in der Tageswertung auch mit dem dritten Platz der Gesamtwertung der Rennserie Rothaus Bulls Cup belohnt. Hoch im Norden erreichte Tobias Riedl ebenfalls ein Spitzenergebnis bei „Helmut´s Höllenritt“ in Meudelfitz. Am Start standen 85 Fahrer, u.a. die norddeutschen Marathon- und Cross-Spezialisten Stefan Danowski und Fabian Brezinski. Auf dem anspruchsvollen 8 km-Rundkurs, der fünf Mal zu durchfahren war, erreichte der toMotion-Racer nach 40 Kilometer Renndistanz den vierten Platz in der Hauptklasse Herren (Siebter Platz Gesamt).