Lindauer Mountainbiker erleben Licht und Schatten

Auch wenn die Mountainbikestrecke am zweiten Tag der Alpentour Trophy etwas kürzer war als die Auftaktetappe – sie hatte es in sich. Zwei 1000-Höhenmeter-Anstiege waren zu bewältigen und an den Giglachseen führte der sumpfige, verblockte Untergrund zu zahlreichen Stürzen. Das Lindauer Team „Tomotion Racing by black tusk“ hatte an diesem Tag einen Ausfall zu beklagen, allerdings auch postive Nachrichten zu vermelden.

Dennis Hussner brach sich zehn Kilometer vor dem Ziel bei einem Sturz das Schlüsselbein. Er fuhr die Etappe zwar noch zu Ende und wurde an diesem Tag Siebter (Platz fünf in der Gesamtwertung), muss das Rennen aufgrund der Verletzung nun aber abbrechen.

Für die anderen Tomotion-Racer war es dagegen ein erfolgreicher Tag: David Gerstmayer benötigte für die 61 Kilometer und 2800 Höhenmeter der zweiten Etappe als schnellster Tomotion-Fahrer 3:25:16 Stunden und schob sich auf Platz 35 der Elite Men-Gesamtwertung vor. Nur wenige Sekunden nach Gerstmayer überquerte Martin Schätzl auf Rang vier der Kategorie SK Men 1 die Ziellinie. Auch Max Friedrich fand besser ins Rennen als am Vortag und kam letztlich als Sechster der Elite Masters ins Ziel.

Teamchefin Andrea Potratz schaut mit gemischten Gefühlen auf die Etappe zurück: „Der Ausfall von Dennis ist super schade und ein riesiges Pech, weil er ja echt gut drauf war. Auf Platz fünf der Gesamtwertung liegend das Rennen abbrechen zu müssen ist schon bitter. Für die anderen war es aber ein guter Tag. Martin und David sind sehr stark gefahren. Und auch bei Max lief es um einiges besser. Die Leistungskurve zeigt nach oben. Morgen kommen dann hoffentlich alle heil ins Ziel.“