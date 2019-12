Lindauer Mastersschwimmer sind bei Kurzbahnmeisterschaft erfolgreich

Das größte Team seit Jahren haben die Mastersschwimmer des TSV 1850 Lindau bei der zehnten deutschen Kurzbahnmeisterschaft gestellt, die am vergangenen Wochenende in Freiburg stattfand. Bei der dreitägigen Veranstaltung trafen sich 914 Teilnehmer aus 234 Vereinen, die bei 3222 Einzel- und 329 Staffelrennen die deutschen Meister der Altersklassen über die Sprintstrecken suchten. Sieben Lindauer waren mit von der Partie. Sie starteten über 28 Einzel- und 5 Staffelstrecken, wobei sie achtmal Gold, einmal Silber und fünfmal Bronze mit an den See brachten.

Souverän beherrschte der Dreifachweltmeister Fritz Ilgen seine Konkurrenz. In der AK 85 gewann er jeweils die 50 und 100 Meter in den Disziplinen Freistil und Rücken. Über 50 Meter Rücken streifte er dabei seinen eigenen deutschen Rekord. Lediglich zwei Zehntel fehlten. Neben den vier Goldmedaillen brachte er noch ein Extrageschenk nach Hause, mit dem alle Weltmeister der WM in Südkorea in Freiburg ausgezeichnet wurden.

Alfred Seeger holt viermal Gold beim letzten Start in der AK 75

Der letztmalig in der AK 75 startende Alfred Seeger hatte sich über acht Einzelstrecken gemeldet. Viermal beendete er sein Rennen als Sieger. Sowohl die 200 Meter Lagen als auch 200 Meter Freistil, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil entschied er für sich. Über 100 Meter Lagen, 100 Meter Brust und 100 Meter Rücken holte er Bronze. Jeweils eine Bronzemedaille erschwammen sich Sabine Zeleny, die letztmals in der AK 40 startete, und Reinhold Pohl, der im ersten Jahr in der AK 60 antritt. Zeleny freute sich über den dritten Platz über 100 Meter Brust, Pohl schwamm über 100 Meter Rücken zu Bronze.

Lagen-Staffel wird Vizemeister

Über 100 Meter Brust schrammte er mit dem undankbaren vierten Rang am Stockerl vorbei. Dafür wurde er als Brustschwimmer zusammen mit Iltze Ilgen (Rücken), Holger König (Schmetterling) und Alfred Seeger (Freistil) in der 4x50-Meter-Lagen-Staffel der AK 280 deutscher Vizemeister.

Holger König (AK 55) sowie Michael Jeschke (AK 50) und Violeta Mihut (AK 45) tasteten sich mit ihren Platzierungen auf den Plätzen fünf bis sieben Richtung Podest, schafften jedoch den Sprung drauf knapp nicht. Am knappsten war dies bei der 4x50-Meter-Freistil-Staffel der AK 200. König, Jeschke und Mihut kamen zusammen mit Zeleny auf den hölzernen vierten Platz. Für die Sprinter war dieser Wettkampf der Abschluss des Schwimmjahres 2019. Auf die Langstreckler warten noch zwei Wettkämpfe bis zur Weihnachtspause.