Lindauer Marionettenoper geht wieder online

Die Lindauer Marionettenoper ist auch in der Corona-Krise nicht untätig. Bereits im April wurde den Zuschauern die Märchenoper „Hänsel & Gretel“ online zur Verfügung gestellt – als kleines Schmankerl für schwierige Zeiten. Nun möchten sich die Spieler für die große Spendenbereitschaft bedanken. Als weiteres Highlight gibt es ab Freitag, 8. Mai, für zwei Wochen die Operette „Im weissen Rössl“ zu sehen. Start am Freitag ist um 17 Uhr, am besten über den Youtube-Kanal der Lindauer Marionettenoper. „Da wir nicht wissen, wann sich der Vorhang für unsere Puppen wieder heben darf, sind auf die Unterstützung unseres Publikums angewiesen“, so Bernhard Leismüller. Mit einer Spende kann geholfen werden, dieses besondere Lindauer Kleinod zu erhalten. Spendenkonto: Freunde der Lindauer Marionettenoper e.V. Sparkasse ME-LI-MI IBAN: DE96 7315 0000 0010 0977 98 BIC: BYLADEM1MLM