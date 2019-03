Lindauer Mannschaften auswärts auf Punktejagd

Die Handballerinnen des TSV Lindau treten am Samstag beim Tabellenführer TSB Ravensburg in Ravensburg an. Die Herren gastieren beim zuletzt schwächelnden Tabellensiebten TS Dornbirn.

Um 16 Uhr erwartet die Damenmannschaft um Trainer Sebastian Lorenz in Ravensburg ein echter Brocken. Der souveräne Spitzenreiter will sich gegen den Tabelelnvorletzten vom Bodensee keine Blöße geben. Nichtsdestotrotz werden die TSV-Spielerinnen laut Vorschau höchst motiviert anreisen und werden versuchen, den Erstplatzierten etwas zu ärgern. Der Schlüssel zum Erfolg wird definitiv in der Defensivarbeit liegen. Hier muss es den Lindauerinnen gelingen, die angriffsstarken Gastgeberinnen vor knifflige Aufgaben zu stellen. Denn nur wenn der Angriffsfluss der Ravensburgerinnen ins Stocken gerät, können die Gäste auf eine ausgeglichene Partie hoffen. Dazu müssen die Lindauerinnen aber die derzeit stärkste Defensive der Liga knacken. Wenn sie konzentriert in diese Partie gehen und ihre Fehler minimieren, könnte Lindau für eine kleine Sensation sorgen und die Tabellenführerinnen etwas ärgern.

In Dornbirn steht am Samstagabend ab 18 Uhr das Derby der Lindauer Herren an. Beide Mannschaften kennen sich noch aus der Kreisliga und brennen förmlich auf diese Partie. Bei den Gästen ist die Marschrichtung klar vorgegeben. Nachdem die Vorarlberger in ihrem letzten Auswärtsspiel gegen Ulm & Wiblingen Punkte gelassen haben und die Ulmer deshalb in der Tabelle wieder an Lindau vorbeiziehen konnten, müssen laut TSV-Coach Andreas Weidmann zwei Punkte her. Auch den Spielern merkt man an, dass sie richtig Lust auf diese Partie haben. So war die Trainingsbeteiligung in der vergangenen Woche so hoch wie selten zuvor. Doch ist Motivation nicht nur allein ein Garant für einen Auswärtssieg. Ausschlaggebend wird sein, wie die TSV-Spieler mit dem Harz zurechtkommen und ihre Torchancen verwerten.

Denn die Dornbirner Defensive ist bekannt dafür, jeden Fehlwurf mit einem Tempogegenstoß zu bestrafen. Diese sollten die Lindauer möglichst unterbinden, da sie im Verbund eine sehr robuste Abwehr stellen, an der sich schon manch andere Mannschaft die Zähne ausgebissen hat. Wenn die Lindauer ihre technischen Fehler minimieren und Motivation aus den Trainingseinheiten mit in diese Partie nehmen, dann können sie auch die Dornbirner in eigener Halle schlagen. Angepfiffen wird die Begegnung um 18 Uhr.