Lindauer Mädchen drehen Überraschungsfilm

Im Jugendzentrum X-tra herrscht Hochbetrieb. „Wir drehen gleich die zweite Szene im Badezimmer. Sind Maske und Kostüme klar?“, fragt Nora Brockamp. Die Medienpädagogin ist eine der Betreuerinnen des Mädchenfilmprojekts des Kreisjugendrings. Unter ihrer Aufsicht bereiten die Jugendlichen Kamera und Ton vor, Schauspielerin Lisbeth nimmt ihre Position ein und dann heißt es „Action“. Am Ende soll ein Kurzfilm entstehen.

Acht Mädchen mit Migrationshintergrund beteiligen sich aktuell an dem Projekt. Das Team um den Kreisjugendring unterstützt sie zwar, lässt die Teilnehmerinnen aber auch viel selbst machen, von der Kamera bis zu den Kulissen. Denn das Badezimmer ist genau genommen gar keines. Mit ein paar Handgriffen und Requisiten haben die Mädchen die Toilette des Jugendzentrums zu einer filmtauglichen Kulisse umgebaut.

An einer Wand im Aufenthaltsraum klebt der Drehplan. Im Januar begann die Planung und Ideenfindung, jetzt startet die Endphase. Zwei Tage für das Drehbuch und die Vorbereitungen, drei Tage für Aufnahmen und Schnitt. Ein straffer Zeitplan, doch das Filmteam ist der Herausforderung gewachsen. „Ich erlebe die Mädchen hier von einer ganz neuen Seite. Sie sind motiviert, konzentriert und voll bei der Sache. Mehr kann ich mir nicht wünschen.“, sagt Leah Raasch vom Kreisjugendring Lindau.

Veröffentlichung liegt in der Hand der Teilnehmerinnen

Es ist bereits das zweite Projekt dieser Art. Im vergangenen Jahr drehten Jugendliche den Kurzfilm „Goldener Käfig“, der sogar beim „Allgäuer Filmfeschdival“ lief. Wo der neue Film gezeigt wird, ist noch nicht klar. Das liege völlig in der Hand der Teilnehmerinnen, sagt Leah Raasch. Vielleicht flimmert der Kurzfilm wieder über die Festival-Leinwand, vielleicht wird er aber auch nur Familie und Freunden vorgeführt. „Das hängt natürlich auch von fertigen Produkt ab“, gibt Raasch zu bedenken.

Eine weitere Besonderheit: In diesem Jahr richtet sich das Projekt explizit an Mädchen. Die Anregung dazu kam unmittelbar nach dem ersten Film, erzählt Raasch, nachdem das Team beim letzten Mal fast ausschließlich aus Jungs bestand. Worum es in dem Film geht, wollen die Beteiligten noch nicht verraten, es soll aber eine überraschende Wendung geben.

„Es soll auf jeden Fall ein lustiger Film werden“, sagt Alexa. Sie hat als Kind schon mal Theater gespielt und schauspielert jetzt auch für das Filmprojekt. „Es war richtig spannend“, sagt sie über ihren Auftritt vor der Kamera. Aber auch die Mädchen hinter der Kamera sind mit Feuereifer bei der Sache. Kameramann Thomas Bünger lobt die schnelle Auffassungsgabe. „Ich bin total begeistert. Die Mädchen hatten wahnsinnig gute Ideen und haben sich schnell in die Technik eingearbeitet.“

Hauptsächlich gehe es aber darum, dass Jugendliche bei dem Projekt etwas selbst machen können. „Das hat von Anfang an echt gut geklappt“, erzählt Raasch. Obwohl die Mädchen sehr unterschiedlich seien, herrsche ein tolles Miteinander. Wie zum Beweis fällt nebenan die Filmklappe. Die Szene ist im Kasten.