Lindauer Lions Club spendet 5100 Euro für Flutopfer

Der Lions Club Lindau spendet nach eigenen Angaben 5100 Euro für die Flutopfer im Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Spende wird über die Stiftung der Deutschen Lions abgewickelt. „So ist sichergestellt, dass sie unmittelbar und zu hundert Prozent bei den betroffenen Menschen im Katastrophengebiet ankommt“, erläutert Michael Hankel, Präsident des Lions Clubs Lindau.

Die Stiftung der Deutschen Lions hatte am 16. Juli einen Hilfsfond für die Opfer und Betroffenen der Unwetterkatastrophe eingerichtet, damit Lions schnell und unbürokratisch helfen und den Betroffenen vor Ort sehr gezielt und unmittelbar Hilfen zur Verfügung stellen können. Das Verfahren hat sich laut Mitteilung schon 2013 beim Elbe-Hochwasser und bei der Verteilung der Corona-Schutzmasken bewährt. Bis zum 17. August seien so 2,49 Millionen Euro an Spenden bei der Stiftung Deutscher Lions eingegangen, davon seien schon 2,28 Millionen Euro an die Betroffenen vor Ort vergeben worden.

Traditionell konzentriert sich der Lions Club Lindau auf Projekte in Lindau und in der näheren Umgebung. „Da wir unser verfügbares Budget dafür nicht zu sehr einschränken wollten, haben wir clubintern einen gesonderten Spendenaufruf gestartet“, sagt Michael Hankel. „So ist der stattliche Betrag allein durch private Spenden der Mitglieder des Lions Club Lindau zustande gekommen.“ Dafür danke er allen Mitgliedern des Clubs ausdrücklich, denn es entspreche genau dem Grundsatz der weltweiten Lions Bewegung „We serve!“

Auch jede Lindauerin und jeder Lindauer kann über das Hilfswerk des Lions Club Lindau eine zweckgebundene Spende für die Opfer der Flutkatastrophe tätigen. „Wir sind für jeden Betrag dankbar und garantieren die direkte Weiterleitung an die Betroffenen über die Stiftung der Deutschen Lions“, ergänzt Michael Hankel. Dafür sollte auf der Überweisung „Spende für Flutopfer“ als Verwendungszweck sowie der korrekte Absender angegeben werden. Bei Spenden über 200 Euro stellt das Hilfswerk des Lions Club Lindau eine Spendenquittung aus.