Lindauer lassen sich die Butter vom Brot nehmen

Nicht belohnt haben sich die Handballer des TSV Lindau am Samstagabend beim vorletzten Spieltag in der Bezirksklasse: Vor heimischer Kulisse in der Dreifachhalle unterlag die abstiegsgefährdete Mannschaft der MTG Wangen II mit 18:19. Sowohl zur Pause (11:9) als auch vier Minuten vor Spielende lagen die Inselstädter vorne, mussten die Gäste jedoch schließlich ziehen lassen.

Beim 16:14-Zwischenstand für Lindau nahm der MTG-Coach eine Auszeit, nachdem Gästespieler Jannik Sellschopp in den eigenen Kreis lief und Alexander Haller den fälligen Siebenmeter-Strafwurf sicher verwandelte (49.). Kurz darauf konnte Wangen zwar auf 15:16 verkürzen. Doch Robert Broszio – der trotz Manndeckung durch Felix Schuster – mit sieben Toren erneut zum punktbesten Lindauer avancierte, netzte zum 17:15 ein (50.). Als Leon Jäger achteinhalb Minuten vor Ende das 18:16 markierte, war der Jubel in der Halle riesig. Doch sollte dies der letzte TSV-Treffer der TSV-Spieler an diesem Abend sein.

Geradezu dramatisch muteten vor rund 60 Zuschauern die Schlussminuten an. Schon zuvor gab die Württembergligareserve aus Wangen – die nach der Halbzeitpause durchwegs mit bis zu zwei Toren hinten gelegen hatte – nie auf und kämpfte sich immer wieder zurück. Denn nicht nur beim TSV, der seit Monaten um den Verbleib in der Handball-Bezirksklasse ringt, auch bei der MTG stand Einiges auf dem Spiel. Schließlich liebäugelt die Wangener Mannschaft noch mit dem zweiten Tabellenplatz, der zur Relegation berechtigt. In der heißen Endphase der Partie verkürzte Sellschopp auf 17:18, kurz darauf kassierte sein Teamkollege Gunnar Schmidt, der TSV-Rückraumspieler Daniel Wagner unsanft rempelte, eine Zwei-Minuten-Strafe (57.).

Für die Lindauer war es die Chance, mit einem Mann mehr das Heimspiel und damit die dringend benötigten Punkte sicher nach Hause zu bringen. Stattdessen traf Schuster in Unterzahl zum 18:18 – da waren noch zweieinhalb Minuten zu absolvieren. Als Felix Rutschke freistehend am MTG-Torwart scheiterte, kamen die Wangener in Ballbesitz. Ein raffinierter Aufsetzer von Schmidt bescherte der MTG das 19:18. In der Schlussminute vergaben Jäger und Broszio zwei Riesenmöglichkeiten.

Nun geht es für Lindau am Sonntag, 29. April, gegen die HSG Langenargen-Tettnang um alles oder nichts.