Lindauer Landrat droht bei Corona-Verstößen mit hohen Bußgeldern

Lindaus Landrat Elmar Stegmann (CSU) hat von Gastronomen eine strikte Einhaltung der Hygieneregeln verlangt und mit saftigen Bußgeldern gedroht. „Geht man derzeit über die Lindauer Insel, so hat man den Eindruck, es gäbe kein Corona“, kritisiert er. Der Bodensee und das Allgäu seien wegen der Pandemie noch gefragtere Ferienregionen als sonst, aber die Vorschriften würden in den Lokalen oft nicht mehr eingehalten.

Stegmann zeigt sich besorgt: „Hatten wir in den vergangenen Wochen lediglich Einzelfälle, so entwickeln sich derzeit leider wieder Infektionsgeschehen – in unseren Nachbarlandkreisen, aber auch bei uns“, sagt er laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Parallel dazu häufen sich beim Landratsamt Beschwerden, weil die Schutzregeln in vielen Bereichen nicht oder nicht mehr konsequent eingehalten werden. Das Landratsamt habe deshalb die betroffenen Gemeinden angeschrieben mit der Aufforderung, auf alle Gewerbetreibenden, Hotellerie- und Gastronomiebetriebe zuzugehen, an deren Verantwortungsbewusstsein zu appellieren und auch darauf hinzuweisen, dass vor dem aktuellen Infektionsgeschehen Bußgelder konsequent verhängt werden. In diesem Bereich beträgt das Bußgeld in der Regel 5000 Euro.

Leichtsinn schadet uns und anderen. Lassen Sie uns wieder gemeinsam Verantwortung übernehmen, damit wir keinen weiteren Lockdown erleben müssen. - Elmar Stegmann

„Der Kampf gegen das Virus ist noch nicht vorbei und die Schutz- und Hygieneregeln sind der Preis für die relative Normalität in unserem Leben“, so Stegmann weiter. Aber immer wieder werden insbesondere Verstöße gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und zum Einhalten des vorgegebenen Mindestabstands von eineinhalb Meter angezeigt, in Gaststätten werden vielerorts keine Personendaten mehr erfasst, kritisiert er. „Wir müssen gemeinsam mit allen Mitteln versuchen, ein erneutes Aufflammen oder sogar das Entstehen eines Hotspots im Kreis Lindau zu verhindern“, sagt er. Die Betreiber „müssen die Coronaregeln befolgen und dies auch von ihren Kunden und Gästen verlangen“.

Stegmann befürchtet, dass ein zweiter Lockdown noch härter ausfallen könnte als der bereits erlebte. Da die Dunkelziffer nicht bekannt sei und viele Menschen erkrankten, ohne es zu merken, könne ein Infektionsgeschehen schnell eine Größe erreichen, die drastische Maßnahmen erfordert. Die Konsequenzen auch für die Wirtschaft, das Gesundheitswesen und für diejenigen, die besonderen Schutz brauchen, sind bekannt. Deshalb appelliert Stegmann zu Beginn der Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg an die Bürger und Gäste: „Leichtsinn schadet uns und anderen. Lassen Sie uns wieder gemeinsam Verantwortung übernehmen, damit wir keinen weiteren Lockdown erleben müssen.“