Lindauer Kripo durchsucht Wohnungen nach Drogen

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und der Kriminalpolizei Kempten hat die Lindauer Kripo am Donnerstag neun Wohnungen in Lindau, Wasserburg und Durach durchsucht. Bei der Razzia fanden die Polizisten in fünf Wohnungen geringe Mengen an Marihuana und Amphetaminen.

Die Aktion richtete sich laut Polizeibericht gegen mehrere Abnehmer eines 35-jährigen Lindauers, den die Polizei bereits Ende Juli festgenommen hat. Daraufhin hat die Kripo jetzt die Wohnungen von neun Männern im Alter zwischen 21 und 46 Jahren durchsucht. In fünf Wohnungen haben die Beamten tatsächlich etwas gefunden. Sie stellten geringe Mengen an Marihuana und Amphetamin und Konsumutensilien sicher.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Haftbefehl gegen den 35-Jährigen wegen eines Rauschgiftdelikts bereits vor einigen Wochen. Um die weiteren Ermittlungen nicht zu behindern, konnte die Polizei darüber aber bisher nicht berichten. Beamte der Polizeiinspektion Lindau stießen Ende Juli in der Wohnung des 35-Jährigen auf Amphetamin, das auf der Küchenzeile zum Konsum hergerichtet war. Außerdem lag eine Dose mit Marihuana auf dem Sofa. Als sich die Beamten daraufhin etwas genauer umschauten, fanden sie rund 210 Gramm Amphetamin, etwa drei Gramm Kokain, circa 60 Gramm Marihuana, etwa 25 Gramm Haschisch, einige Ecstasy-Tabletten, zwei LSD-Trips und Bargeld, das augenscheinlich aus Rauschgiftgeschäften stammte.

Den 35-Jährigen hat die Polizei daher nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kempten einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen weiteren Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Der 35-jährige mutmaßliche Rauschgifthändler sitzt daher schon seit 1. August in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen ihn und seine Abnehmer laufen nun weiter.

