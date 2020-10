Lindauer Krankenhaus sieht sich gut vorbereitet für zweite Corona-Welle

Nachdem ein 41-Jähriger am vergangenen Samstag einen anderen Mann mit einem Metallspieß in einem Waldstück in Heiligkreuztal bei Altheim lebensgefährlich verletzt hat, gibt das Polizeipräsidium Ulm auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung weitere Informationen zum Vorfall preis: Demnach sei der Täter zunächst unerkannt vom Tatort geflohen und mit dem Zug von Riedlingen nach Ehingen gefahren.

In der Bahn sei er jedoch anderen Fahrgästen aufgefallen.