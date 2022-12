Lindauer Klinik lockert über die Feiertage Besuchsregeln

Die Asklepios Klinik Lindau lockert über die Feiertage das Besuchsrecht. Von Heiligabend, bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag am Montag, 26. Dezember, sowie an Silvester und Neujahr sind Besuche von 10 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 17 Uhr möglich.

Voraussetzung sind das Tragen einer FFP2-Maske und ein negativer Corona-Test der nicht älter als 24 Stunden ist. Außerdem sind nur an diesen Tagen zwei Besuche pro Tag pro Patient mit je einer Person pro Besuch erlaubt. Da viele Testzentren an den Feiertagen geschlossen sein werden, werden laut einer Pressemitteilung der Klinik nur an diesen Tagen Selbsttests am Empfang für die Besucher ausgegeben.

„Es ist wichtig, dass unsere Patientinnen und Patienten gerade über die Feiertage wieder mehr Besuch bekommen und Zeit mit ihren Liebsten verbringen können. Dennoch ist weiter Vorsicht geboten“, wird Geschäftsführer Boris Ebenthal zitiert.

Sonst ist nur ein Besucher pro Patient erlaubt

Außerhalb der Feiertage gilt die bisherige Besuchsregel. Das heißt, es ist ein Besucher pro Patient für maximal eine Stunde pro Tag erlaubt. Die Besuchszeiten sind von 14 bis 17.30 Uhr, der Zugang ist nur mit FFP2-Maske und mit mitgebrachtem offiziellen negativen Test gestattet. Antigentests dürfen nicht älter als 24 Stunden, PCR-Tests nicht älter als 48 Stunden sein.

Auch Besuche auf der Intensivstation können unter bestimmten Bedingungen – insbesondere bei der Begleitung von Palliativpatienten – und nach Genehmigung durch den behandelnden Arzt stattfinden. Für werdende und frischgebackene Väter ist der Besuch auf der Geburtsstation nach Rücksprache auch zu anderen Zeiten möglich.