Lindauer Kleinbrenner sahnen Gold, Silber und Bronze ab

Die Kleinbrenner aus dem Landkreis Lindau haben einen Grund zum Feiern. Denn wieder einmal sind ihre edlen Brände, Geiste, Liköre und Spirituosen bei der Bayerischen Obstbrandprämierung mit Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet worden.

Eigentlich hätte es eine Prämierungsfeier geben sollen. Zweimal hatte der Lindauer Kleinbrennerverband den Termin schon angesetzt. Doch sowohl im Sommer als auch im Dezember machte Corona den Kleinbrennern einen Strich durch die Rechnung. „Jetzt hab ich ihnen ihre Urkunden halt mit der Post zu geschickt“, sagt Vorsitzender Jürgen Spieler.

Alle zwei Jahre findet die Prämierung statt, zu der sich die Kleinbrenner freiwillig anmelden. „Mit der Einführung eines neuen, computergestützten Verkostungssystems zur sensorischen Bewertung genügt die Bayerische Obstbrandprämierung höchsten internationalen Standards“, betont Jürgen Spieler und erklärt, dass bei dem Verfahren geschulte Verkoster in einem vor zwei Jahren neu geschaffenen Sensorikzentrum der Bayerischen Landesanstalt für Wein- und Gartenbau an mehreren Tagen jene Produkte sowohl analytisch als auch sensorisch prüfen, die Kleinbrenner aus ganz Bayern einreichen. Und das waren in diesem Jahr immerhin insgesamt 610 Produkte, an denen die 30 Verkoster gerochen und geschlürft haben.

Insgesamt waren es 481 Brände, 112 Geiste und 17 Produkte aus Mazeration und Destillation, die zur Prämierung anstanden. Davon stammten 282 Produkte vom Kleinbrennerverband in Franken, 257 aus Südostbayern und 71 vom Kleinbrennerverband Lindau. Davon wiederum zeichnete die Jury 200 Produkte mit einer Goldmedaille, 271 mit einer Silbermedaille und 60 mit einer Bronzemedaille aus. Die Lindauer waren mit 33-mal Gold, 25-mal Silber und sechsmal Bronze dabei. Außerdem wurden auf der Grundlage der Produktproben auch die zehn besten Brenner Bayern ermittelt. Mit Jürgen Spieler und dem Obsthof Gierer waren heuer sogar zwei Lindauer Brenner darunter. Sie wurden bereits im Oktober von der Bayerischen Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber mit dem Staatsehrenpreis für Edelbrenner ausgezeichnet.