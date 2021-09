Lindauer Klaviertrio holt 2. Preis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die drei Lindauer Klavierschülerinnen Amelie Dietenmeier, die am Wettbewerbstag ihren 17. Geburtstag feierte, Estella Linhart (16) und Lydia Wöllmer (15) erreichten beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ einen hervorragenden 2. Preis. Gemeinsam mit den drei jungen Pianistinnen freute sich ihre langjährige Klavierlehrerin Ludmilla Anton, die an der Villa Musica unterrichtet. Das Klaviertrio behauptete sich erfolgreich bei dem Musikwettbewerb in der Kategorie „Besondere Ensembles“ unter Teilnehmern aus ganz Deutschland. Nachdem Regional- und Landeswettbewerb schon virtuell in Form eines Videos durchgeführt wurde, konnte der Bundeswettbewerb glücklicherweise vom 9.9.2021 bis zum 12.9.2021 in Präsenz in Bremen stattfinden. Dort spielten die drei jungen Pianistinnen in der Hochschule für Künste vor einer siebenköpfigen Jury. Die Juroren lobten unter anderem das gute Zusammenspiel und die musikalische Ausgestaltung des Programms. Weil die Vorbereitung auf die Wettbewerbe pandemiebedingt so schwierig war, freuen sich die jungen Musikerinnen ganz besonders über diesen großen Erfolg.