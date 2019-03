Lindauer Kita St.Maria setzt in ihrer Pädagogik auch auf digitales Lernen

Grundschulen werden zunehmend digitaler, der Nachwuchs lernt immer häufiger über Tablets. Doch nicht nur dort zieht die digitale Welt ein: Auch in Kindergärten machen sich Erzieherinnen Gedanken, ob und in welcher Form sie ihre Schützlinge auf die zunehmende Digitalisierung vorbereiten. Im Kindergarten St. Maria in Zech haben die Buben und Mädchen jetzt erste spielerische Erfahrungen im Umgang mit digitalen Medien gemacht: Sie wollten herausfinden, ob „man Wärme sehen kann“.

„Für uns im Kita- und Hortbereich ist das seit langem ein heißes Diskussionsthema“, stellt Simone Petersen fest. Denn dabei „geht es um pädagogische Grundsätze, die ganze Generationen beeinflussen werden“, fügt sie an. Petersen betreut den Bereich Sprach-Kita im katholischen Kindergarten in Zech. Dass die Kita St.Maria Mitglied im Sprachkitaverbund ist, bezeichnet sie als Glück: „Dort bekommen wir pädagogische Schulungen, beschäftigen uns in Arbeitsgruppen zum Beispiel auch mit dem Thema Digital“, schildert Petersen.

„Digitale Medien sind schon längst Teil der Lebenswelt unserer Kinder“, ist auch der Zecher Kindergartenleiterin Corinna Zillgith bewusst. Beide Frauen sehen Parallelen zu früheren Zeiten, als das Thema Fernsehen große Debatten ausgelöst hatte. Die digitale Welt biete aber zudem wichtige Lernmittel, gibt Petersen im Gespräch mit der LZ zu bedenken. Und da möchte sie Kinder „behutsam heranführen“. Denn: „Wir möchten zeigen, dass die Digitalisierung Kindern auch helfen kann, wenn sie lernen, Handy und Co als Werkzeug zu gebrauchen.“ Und das sollte nach Ansicht der beiden Pädagoginnen schon im Kindergartenalter beginnen, „denn sonst fruchtet es im Schul- und Hortbereich nicht“, wie Petersen sagt.

Also bringen die Kita-Mitarbeiterinnen ihre privaten Tablets mit zur Arbeit: Sie wollen mit dem Nachwuchs herausfinden, ob „man Wärme sehen kann“. Dazu benötigen sie außerdem eine Wärmebildkamera. Den Umgang mit beidem, Tablet und Kamera, hätten die Buben und Mädchen schnell begriffen. „Sie fotografierten ihre Hände und entdeckten die farblichen Nuancen“, schildert Petersen. Übers Tablet hätten die Kinder anschaulich erlebt, was lauwarm, kälter, wärmer oder eiskalt ist – „und ganz nebenbei ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz erweitert“, freut sich die sprachpädagogische Fachkraft.

Das soll auch im Rahmen eines weiteren Projekts geschehen, für das der Zecher Kindergarten die Lindauer Stadtbücherei und die Literaturpädagogin Christine Wörsching mit ins Boot geholt hat: Neben der alltagsintegrierten Sprachförderung soll dabei digitale Medien als Bindeglied zwischen Bücherei, Kita und Elternhaus fungieren.

Für Zillgith ist wichtig: „Der Schwerpunkt unserer Medienpädagogik liegt darauf, den Kindern einen interagierenden Umgang mit digitalen Medien zu vermitteln.“ Soll heißen: „Zeitlich dosiert“ im Rahmen von Lerngeschichten nutzen die Drei- bis Sechsjährigen in der Regel einmal pro Woche die digitalen Medien, um neue Erfahrungen zu sammeln. Und können damit auch ihre kindliche Neugierde stillen: „Sind denn Bäume auch warm?“ fragten die Zecher Kinder ihre Erzieherinnen. Bei einem der nächsten Spaziergänge will der Nachwuchs das erforschen.