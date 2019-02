Lindauer Kinderschutzbund startet neues Projekt Media-Labs: Das will Nachwuchs mit digitaler Technik zu Büchern locken

Kinder sind von sich aus neugierig. Erst fesseln bunte Bilderbücher die Kleinen. Im Kindergarten lieben sie Vorlesen. In der Grundschule wollen sie selbst erste Abenteuergeschichten lesen. Lesekompetenz aufzubauen, hält die Literaturpädagogin Christine Wörsching für ganz wichtig. Doch wie erhält man die Leselust des Nachwuchses, wenn er in die Vorpubertät kommt, der sogenannte Lese-Knick einsetzt? Der Lindauer Kinderschutzbund startet jetzt ein neues Modell: ein Media-Lab. Mit Hilfe von Smartphone, Kamera und Tablet will Wörsching Teenager ans Bücherregal locken.

Knapp zehn Jahre ist es jetzt her, dass Gabriele Ruprecht das Projekt Lesepaten nach Lindau geholt hat: Ehrenamtliche des Kinderschutzbunds (KSB) vermitteln Kindern Freude am Lesen. Christine Wörsching hat nach ihrer Ausbildung zur Literaturpädagogin die Koordination dieser KSB-Aufgabe übernommen. 19 Lesepaten sind im Moment im Einsatz. Sie gehen beispielsweise in die Kindergärten, lesen den Kleinen dort vor, unterstützen damit die Arbeit der Erzieherinnen. Die Lesepaten sind aber auch eine feste Größe in den Grundschulen: Dort helfen sie Kindern beim Lesenlernen, zumeist in kleinen Gruppen, kommen zuverlässig jede Woche in die Schule.

Wörschings Problem: „Wir haben viel mehr Anfragen aus den Schulen als Lesepaten.“ Deswegen hofft die Pädagogin, dass sie weitere Menschen, gerne auch ältere, von dieser Idee überzeugen kann. Denn auch die Leseclubs, zu denen sich Erst- bis Viertklässler wöchentlich am Nachmittag treffen, werden von Lesepaten betreut. Drei gibt es derzeit in Lindau, zwei in Reutin und einen in Zech. 25 Buben und Mädchen gehen regelmäßig dorthin, um neue Kinderbücher kennenzulernen. Spielerisch soll dort Lesekompetenz ausgebaut werden, etwa durch Basteln. In Hoyren soll ein weiterer Leseclub nach den Faschingsferien starten, erzählt Wörsching.

Bedauert hat die Literaturpädagogin, dass die Leseclubs nur für Sechs- bis Zehnjährige gedacht sind. Dabei sei doch erwiesen, dass mit zwölf, dreizehn Jahren der sogenannte Lese-Knick kommt: In der Vorpubertät lasse die Lust am Lesen nach. Wörsching hält es für wichtig, Kinder über die Grundschulzeit hinaus für Bücher zu begeistern. Deswegen hat sie sich umgehört – und ist auf das Projekt Media-Labs der Stiftung Lesen gestoßen.

Zusammenarbeit mit der Stadtbücherei

Die Stiftung hat sich vorgenommen, damit gleichermaßen die Lesemotivation wie auch die Medienkompetenz Jugendlicher zu steigern, wie es auf deren Internetseite heißt. „In den Media-Labs gestalten die Jugendlichen mit unterschiedlichen digitalen Medien eigene Projekte und können an spannenden Workshops teilnehmen.“ Smartphone, Kamera und Tablet sind für Wörsching dabei Mittel zum Zweck: Weil die Jugendlichen in diesem Alter gerne in ihrer Freizeit mit solchen Geräten hantieren, sollen sie damit den Inhalt von Büchern gestalten.

Dabei wird die Literaturpädagogin mit der Lindauer Stadtbücherei zusammenarbeiten: Ihre Idee ist, dass die Media-Lab-Teilnehmer – zum ersten Treffen sind immerhin 19 Jugendliche gekommen – kurze Videos zum Inhalt ausgewählter Bücher erstellen. Diese filmischen Appetithappen sollen bei anderen jungen Leuten die Lust aufs Lesen wecken: Über einen sogenannten QR-Code auf dem jeweiligen Buch sollen junge Leser dann über ihr Handy erste Informationen zum Inhalt erhalten.

Wie ein solcher Appetithappen aussehen kann, das zeigen Christine Wörsching und Lesepatin Gaby Brensing (sie leitet die neue Gruppe) mit einem kleinen Trailer zum Projekt Media-Labs. So könnte etwa mit Spielzeugfiguren der Inhalt eines Romans skizziert werden. Voraussetzung natürlich: „Die Jungs und Mädchen müssen das betreffende Buch erst einmal lesen.“ Und das ist in den Augen der Literaturpädagogin Sinn und Ziel der Aktion: dem Lese-Knick entgegenwirken, auch Jugendliche wieder ans Bücherregal locken.