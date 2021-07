Lindauer Kinder verzichten für 6900 Kilometer auf das Auto

Lindaus kleine Klimaschützer sind große Meilensammler. Davon konnte sich Lindaus Oberbürgermeisterin Claudia Alfons überzeugen. Mehr als 4300 Klimameilen haben die Kinder gesammelt – das sind mehr als 6900 Kilometer, die die Kindern anstatt mit dem Auto per Rad, mit dem Bus oder zu Fuß zurückgelegt haben. Das teilt die Stadt Lindau in einer Pressemitteilung mit.

Die „Grünen Meilen“, die die Lindauer Kinder von Mai bis Juli gesammelt haben, überreichten sie an Oberbürgermeisterin Alfons. Die Kinder bastelten tolle Plakate, um klar zu machen: Klimaschutz geht uns alle an.

Zwischen Mai und Juli hatten sich laut Pressebericht mehr als 490 Lindauer Buben und Mädchen spielerisch mit den Themen klimafreundliche Mobilität und Ernährung sowie Energiesparen auseinandergesetzt. Die Kinder kamen so oft wie möglich zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Stadtbus zu Kita oder zur Schule.

Zusammen haben sie erfahren, wie sich ein Tag im Kindergarten ohne Strom anfühlt und beim gemeinsamen Frühstück fanden sie heraus, warum der heimische Apfel das Klima schont. In allen 16 Klassen der Grundschule Lindau-Reutin-Zech, im städtischen Kindergarten Villa Engel und im katholischen Kindergarten Zur Heiligen Familie waren die Kinder mit Feuereifer bei der Sache.

Seit 1993 ist die Stadt Lindau laut Mitteilung Mitglied beim Klima-Bündnis, dem größten Städtenetzwerk, das sich für Klimaschutz und den Erhalt der Tropenwälder einsetzt. Das Klima-Bündnis ruft schon seit 2002 jedes Jahr die Kindergarten- und Schulkinder Europas zur sogenannten „Kindermeilen-Kampagne“ unter dem Motto „Kleine Klimaschützer unterwegs - gemeinsam um die Eine Welt“ auf.

Die Kinder sammeln bei der Kindermeilen-Kampagne sogenannte „Grüne Meilen“. Jede Meile wird hierbei durch einen bunten Aufkleber symbolisiert und steht für eine Wegstrecke zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Bus oder der Bahn und auch das Energiesparen und das Konsumieren von regionalen Lebensmitteln wird mit einer Meile honoriert.

Und was geschieht nun mit den von den Kindern so eifrig gesammelten Meilen? Danielle Eichler, Klimaschutzmanagerin der Stadt Lindau, wird sie an das Klima-Bündnis weiterleiten. Das Klima-Bündnis wiederum sammelt die Meilen aller teilnehmenden Kinder aus elf europäischen Ländern, um diese im November bei der UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow an die Politiker zu überreichen, so die Stadt in der Pressemitteilung. Die Kindermeilen sollen den Politikern und Verantwortlichen eine wichtige Botschaft übermitteln, nämlich dass die Kleinen den Großen zeigen, wie es geht: Handeln statt Verhandeln!