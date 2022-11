Lindauer Kantorei lädt zu Chorkonzert in St. Stephan

Die Lindauer Kantorei gestaltet ein Chorkonzert am Sonntag, 13. November, um 17 Uhr in St. Stephan auf der Lindauer Insel. Auf dem Programm stehen Raritäten aus der Zeit der Romantik, heißt es in einer Vorschau.

Die Vertonung des 130. Psalms von Christian Fink aus dem Jahr 1855 wird erst zum zweiten Mal aufgeführt. Christian Fink (1831-1911) studierte in Leipzig und prägte danach über 40 Jahre das musikalische Leben in Esslingen am Neckar. Finks Werke stehen in der Tradition von Felix Mendelssohn, haben aber eine eigene sehr persönliche Klangfarbe. Als Gegenstück singt die Kantorei die bekannte Vertonung des Psalms 42 von Felix Mendelssohn. Beide Werke erklingen in einer Fassung, die den originalen Orchestersatz auf Klavier und Harmonium wiedergibt. Dies ist eine zu Ende des 19. Jahrhunderts gängige Aufführungspraxis. Diese reizvolle ausgesprochen orchestral klingende Besetzung ist auch in ein paar „Liedern ohne Worte“ von Felix Mendelssohn zu hören.

Die Vokalsolisten sind Sabine Winter (Sopran), Vanessa Warmbrunn-Looß (Mezzosopran) und Katrin Heide (Alt). Sie werden begleitet von Sibylle Schiessler (Klavier) und Andreas Benz am französischen Kunstharmonium. Burkhard Pflomm leitet die Lindauer Kantorei. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.