Lindauer Judoka erobern die Allgäuliga

Doppeltzer Grund zum Jubeln für Lindaus Judokämpfer: Sowohl die Mädchen, als auch die Jungs des TSV Lindau haben sich in der Gesamtwertung der Allgäuliga in Sonthofen auf den ersten Platz gekämpft.

Bis sich die Freude bei den athleten entlud, war es jedoch ein schweißtreibender und spannender Weg. Die Ausgangslage war gut für die Lindauer Kämpfer. Die Mädchen fuhren als Sieger der Hinrunde nach Sonthofen, die Jungs als Zweiter. Aber das Ergebnis war damals denkbar knapp. Die Mädchen hatten sich im Frühjahr nur dank der besseren Unterbewertung gegen Sonthofen durchgesetzt, die Jungs hatten mit zwei Punkten Rückstand knapp gegen Kempten das Nachsehen. Für die Rückrunde bedeutete das: Alle Mannschaften an der Spitze hatten noch Siegchancen.

Auch die Neulinge des TSV Lindau überzeugen

Dabei kam es auch darauf an, wie gut die Vereine Altusried, Burgberg, Kempten, Sonthofen, Waltenhofen und Lindau die elf Gewichtsklassen besetzen konnten. Bei den Jungs gelang das den Lindauern mit 14 Kämpfern sehr gut. Die Lindauer Mädchen mussten dagegen mit nur acht Kämpferinnen vorlieb nehmen – und hatten somit in jeder Begegnung schon im voraus Punkte verschenkt. Doch das Problem hatten auch andere Vereine, deren Reihen teilweise sogar noch deutlich lichter waren.

Die Mädchen starteten mit einem Paukenschlag in den Wettkampf. In ihrer ersten Begegnung ging es gleich gegen Sonthofen und somit um alles. Doch die erfahrenen Lindauerinnen blieben ruhig und konzentriert und gewannen die wichtige Begegnung 5:3. Einen tollen Einstand hatte Judo-Küken Charlotte Janz, die unerschrocken ihre Wettkampfpremiere auf der Matte feierte. Nachdem die Lindauerinnen auch gegen Waltenhofen und Burgberg klar gewannen, war ihnen der Sieg in der Rückrunde der Allgäuliga nicht mehr zu nehmen. Ob es allerdings zum Gesamtsieg reichen sollte, war noch offen.

Auch die Jungs des TSV Lindau kämpften sich von Sieg zu Sieg. Dabei sammelten nicht nur die Routiniers, sondern auch die Neulinge in den unteren Gewichtsklassen überraschend eifrig Punkte. Im direkten Vergleich gegen Kempten ging es dann um alles. Doch an diesem Tag waren die Lindauer Judoka einfach nicht zu schlagen. Sie gewannen 7:3. Auch die Begegnungen gegen Burgberg, Sonthofen, Altusried und Waltenhofen gingen deutlich an die Lindauer.

Trainer Stefan Erath und Betreuerin Monika Jäger konnten mit den Leistungen ihrer Kämpfer zufrieden sein. Jetzt warteten alle gespannt auf den Computer, der kurze Zeit später ein eindeutiges Ergebnis ausspuckte: Die Mädchen des TSV Lindau landeten vor Sakura Sonthofen und Waltenhofen auf dem ersten Platz. Und auch ihre Vereinskameraden wurden Erster, vor Kempten und Sonthofen. Zur Belohnung gab es Urkunden und jeweils einen großen Pokal – den natürlich jeder einmal in den Händen halten wollte.