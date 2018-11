Lindauer Judoka überzeugen Zuhause - Bezirksmeisterschaften in der Dreifachhalle

Dass sie in Schwaben ein gewichtiges Wörtchen mitreden können, haben Lindaus Judoka in eigener Halle eindrucksvoll bewiesen: Drei erste, vier zweite und drei dritte Plätze ist die Bilanz der Lindauer bei den Bezirksmeisterschaften. Medaillenverdächtig war aber auch die Organisation des Wettkampfs und der Einsatz der freiwilligen Helfer der TSV Lindau.

22 Vereine und mehr als 130 Mädchen und Buben sind mit ihren Trainern, Betreuern und Eltern nach Lindau gekommen. Der TSV Lindau konnte sie erstmals in der Dreifachhalle begrüßen, wo die Kämpfer perfekte Bedingungen vorfanden. Obwohl es auf der Matte beim Aufwärmen ebenso wie am Verpflegungsstand nur so wuselte vor Kämpfern, war die Atmosphäre entspannt. Jeder Verein hatte ein Plätzchen, um sich zurückzuziehen und seine Kämpfer anzufeuern. Und wenn’s Probleme gab, waren die Frauen und Männer in Grün, den Lindauer Vereinsfarben, schnell zur Stelle.

Wettkampfneulinge und Routiniers überzeugen

Wenn es richtig laut in der Halle wurde, dann kämpfte ein Lindauer Judoka. Die Kleinsten (unter zehn Jahre) durften als erstes auf die Matte. Hier hatte Lindaus Trainer Alfred Kaeß fünf Kämpfer am Start, die der Lindauer Fanclub lautstark anfeuerte. Die erfahrenste Kämpferin war Liv Bonitz (bis 40 Kilogramm), die in ihrem letzten Jahr in dieser Altersklasse eine tolle Leistung zeigte. Sie bestimmte jeden Kampf und gewann alle Begegnungen souverän, wofür sie mit dem ersten Platz belohnt wurde.

Doch auch die Wettkampfneulinge Charlotte Janz (bis 24 Kilogramm) und Rebecca Milz (bis 28 kg) griffen beherzt an, was ihnen am Ende Bronze bescherte. Eine souveräne Vorstellung lieferte Jan Felix Eckert (bis 26 kg), der sich an diesem Tag nur einem Kämpfer aus Friedberg geschlagen geben musste und daher Zweiter wurde. Erwartungsgemäß stark zeigte sich Fliegengewicht Robin Janz (bis 25 kg): Er holte sich nach vier klaren Siegen den zweiten Meistertitel des Tages.

Nach der Siegerehrung war Schichtwechsel. Und während sich die Kleinsten nach getaner Arbeit mit Wienerle und Kuchen stärkten, machten sich die Judoka der Altersklasse U12 warm. Damit war das Schlimmste, nämlich das Warten, für Emma Roither (bis 35 kg) vorbei. Auf der Matte war nichts mehr von ihrer Nervosität zu spüren. Mit verschiedenen Wurftechniken und Haltegriffen sicherte sie sich im Eiltempo die nötigen Punkte und gewann alle Partien deutlich. Mit dem schwäbischen Meistertitel verabschiedete sie sich aus dieser Altersklasse.

Amelie Botow (bis 32 kg), Emma Kaeß (bis 38 kg) und Katinka Schwaiger (bis 51 kg) sicherten sich mit guten Techniken und vollem Einsatz jeweils zweite Plätze. Der dritte Rang von Gideon Bischoff rundete die Erfolgsbilanz der Lindauer ab.