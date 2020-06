Lindauer Inselhalle beteiligt sich bei Aktion „Night of Light“

In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, erstrahlen bundesweit Gebäude in rotem Licht, um auf die durch die Corona-Krise ausgelöste Situation in der Veranstaltungswirtschaft aufmerksam zu machen. Auch die Lindauer Inselhalle wird laut einer Pressemitteilung von Lindau Tourismus ab 22 Uhr ihre Gebäudehülle in Rot erstrahlen lassen und so bei der Aktion mitwirken.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland wurden seitens der Bundesregierung und der Bundesländer Großveranstaltungen untersagt. Das Verbot wurde inzwischen auf Ende Oktober 2020 ausgeweitet und entziehe der Veranstaltungswirtschaft laut Mitteilung somit ihre Arbeitsgrundlage.

Darüber hinaus dürften auch Tagungen, Kongresse, Konzerte, Festivals oder Theateraufführungen nur unter umfangreichen, behördlichen Auflagen durchgeführt werden. Auch Messen und kleine Events, die momentan wieder erlaubt sind, unterliegen zurzeit notwendigen und strengen Hygiene-Vorschriften.

Dies führe laut der Pressemitteilung dazu, dass Veranstaltungen insgesamt zurzeit nicht mehr wirtschaftlich durchführbar seien.