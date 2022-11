Lindauer Impfzentrum schließt: Warum die Turnhalle trotzdem nicht für Sportler frei wird

Nach wie vor suchen die Ehrenamtskreise, sowie das Landratsamt Lindau Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingsarbeit. Wer sich engagieren möchte, kann sich an die Integrationslotsinnen des Landratsamtes wenden (Kontakt: Edith Vögel, Telefonnumer: 0172/8495593 und Indira Schmid, Telefonnummer: 0173/3808519) oder direkt an den Helferkreis der Heimatgemeinde.

Wer Wohnraum für Flüchtlinge vermieten möchte, meldet sich am besten per Mail an fluechtlingsunterbringung@landkreis-lindau.de.

Zwei Jahre lang haben Ärztinnen und Ärzte in der Turnhalle Spritzen aufgezogen und gesetzt. Bald ist damit Schluss. Ende des Jahres schließt das Lindauer Impfzentrum. Für den Sportunterricht und die Judo-Kämpfer wird die Halle der Berufsschule und der Fachoberschule trotzdem nicht frei.

Seit nun fast zwei Jahren stehen dort, wo sonst Korbleger trainiert und Zirkeltrainings aufgebaut werden, weiße Trennwände. Dahinter impfen Ärztinnen und Ärzte Menschen gegen das Coronavirus. Zu Hochzeiten zogen sie im Minutentakt Spritzen auf. Manchmal waren es mehrere hundert am Tag. Am 27. November 2021, das war ein Samstag, kamen 999 Leute ins Lindauer Impfzentrum. Damals haben die Ärztinnen und Ärzte, die auch im Stadttheater und als mobile Impfteams unterwegs waren, mehr als 3000 Spritzen gesetzt, berichtet der Lindauer Arzt Dr. Klaus Adams.

Dr. Klaus Adams hat die beiden Impfzentren im Kreis geleitet. (Foto: Ronja Straub)

Er weiß das so genau, weil er Statistik führt. Und darum weiß er auch: Die Situation hat sich mittlerweile gedreht. Nur noch wenige kommen zum Impfen. In einer Woche seien es kaum mehr als 150 Impfungen, an den meisten Tagen weniger als 50, so Adams.

Er hat, kurz nachdem er vor etwa zwei Jahren als Kinderarzt in Ruhestand gegangen war, die medizinische Leitung der beiden Impfzentren im Kreis übernommen. Zu Anfangszeiten arbeitete er zehn bis zu zwölf Stunden am Tag. Den Betrieb des Impfzentrums hat das Landratsamt an den Dienstleister Allgäu Medical übergeben. „Besprechungen, Literatur auswerten und viel drumherum machten Arbeit“, sagt Adams. Mittlerweile sei er nur noch wenige Stunden am Tag für das Impfzentrum im Einsatz.

Immer weniger Impfwillige

Bald hört er auf. Denn das Lindauer und das Lindenberger Impfzentrum schließen zum Ende des Jahres.

Warum nur noch so wenige zum Impfen kommen, darüber kann Klaus Adams nur mutmaßen. „Seit die Corona-Beschränkungen gefallen sind, merken wir das auch im Impfzentrum“, sagt der Arzt. Als der neue, an die Omikron-Variante angepasste Impfstoff BA.4/5 von Biontec, freigegeben wurde, seien nochmal ein paar Impfwillige ins Impfzentrum gekommen. Aber auch das höre wieder auf.

Es müssten deutlich mehr Menschen ins Impfzentrum kommen, wenn die sich alle impfen lassen würden. Lindauer Arzt Dr. Klaus Adams

Die, die es wollen, sind zum größten Teil bereits dreimal geimpft. Eine zweite Auffrischungsimpfung empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) Menschen über 60 und allen Risikopatienten. Aber offenbar halten nicht viele eine Impfung für notwendig. „Es müssten deutlich mehr Menschen ins Impfzentrum kommen, wenn die sich alle impfen lassen würden“, sagt Adams.

Inzidenzwerte bleiben recht niedrig

Ein Grund könnten auch die sinken Inzidenzwerte sein. Seit Anfang November sind die Zahlen rückläufig. Der Inzidenzwert im Landkreis hat sich zwischen 110 und 130 eingependelt. Im September, Oktober und November sind laut Landratsamt trotzdem noch insgesamt 13 Menschen im Landkreis nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben.

An der derzeitigen Aussagekraft der Sieben-Tage-Inzidenz zweifelt Klaus Adams. Viele Infizierte testeten sich nur noch mit einem Schnelltest, der nicht in die Statistik eingeht. Sie laufen somit unter dem Radar. Man schätze, so Adams, dass nur jeder zehnte Infizierte einen PCR-Test macht. Ob es aus medizinischer Sicht Sinn ergebe, dass man das Impfzentrum jetzt schließt, könne er schlecht abschätzen. Zum Impfen rät der Arzt dringend.

Die Schließung des Impfzentrums werden vor allem Hausärzte im Kreis spüren. Impfwillige können sich ab Januar ausschließlich bei ihnen melden. Darin sieht Adams ein Problem. Denn für die Praxen, die ohnehin Personalmangel hätten, sei das Impfen ein zusätzlicher Aufwand. Damit sie Ampullen nicht wegwerfen müssen, müssten Termine möglichst geschickt gelegt werden. Außerdem müsse bezüglich der Abrechnung noch einiges geklärt werden, so Adams.

Es kommen wieder mehr Geflüchtete in den Landkreis

Wie es mit der Turnhalle in der Reutiner Straße weitergeht, ist hingegen schon klar. Das Landratsamt reserviert die Halle im kommenden Jahr für Geflüchtete. Wie das Amt mitteilt, kommen gerade wieder mehr Menschen aus dem Irak, Syrien, Afghanistan und der Türkei in den Landkreis. Wann die Flüchtlinge einziehen, kann sie nicht sagen. Auch nicht, wie lange sie für Geflüchtete frei gehalten werden soll.

Wie ernst die Lage ist, dazu äußerten sich auch Landrat Elmar Stegmann und Jugendamtsleiter Jürgen Kopfsguter im jüngsten Jugendhilfeausschuss. Von der Größe des Kreises und den offiziellen Verteilschlüsseln her müsste der Landkreis Lindau 20 geflüchtete Jugendliche aufnehmen, so Kopfsguter. „Tatsächlich werden jetzt bereits 27 bei uns betreut“, gab der Jugendamtsleiter zu bedenken. „Damit sind wir fast auf dem Niveau von 2015.“

Die Notunterkunft auf dem Zeltplatz in Sauters eigne sich nicht als Unterbringungsmöglichkeit, schreibt die Sprecherin des Landratsamtes, Sybille Ehreiser. Denn aus der Turnhalle des beruflichen Schulzentrums solle keine Erstaufnahme wie in Sauters oder wie in der Doppelturnhalle in Heimenkirch werden. „Dies war eine Sonderlösung, die der sehr kurzfristigen Anreise von sehr vielen Geflüchteten aus der Ukraine – auch mit dem eigenen Auto und direkt in den Landkreis – geschuldet war“, so Ehreiser. Jetzt müsse man eine erste Unterbringung schaffen, bis anderer Wohnraum gefunden ist.

Daran fehlt es offenbar massiv. Noch immer sucht die Kreisverwaltung mit Nachdruck nach Wohnungen und Häusern, genauso wie nach Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit.

Schüler und Judokas vermissen ihre Turnhalle

Die neue Nutzung der Halle bedeutet auch: Die rund 300 Schülerinnen und Schüler der Berufsschule, bei denen seit zwei Jahren das Fach Sport auf dem Stundenplan fehlt, haben auch weiterhin keine Bewegung im Schulalltag. „Für manche wäre das aber wichtig“, sagt Schulleiterin Antje Schubert, die mit der Situation nicht zufrieden ist. Sie sagt aber auch: „Wenn es wirklich keine andere Lösung gibt, tragen wir das aber mit.“

Für die Schülerinnen und Schüler der FOS, die Sport verpflichtend als Note im Abitur haben, und die Berufsschüler, für die Sport verpflichtend ist, habe man Alternativen gefunden. Sie nutzen jetzt die Hallen des Bodensee-Gymnasiums, der Realschule im Dreiländereck und die des Valentin-Heider-Gymnasiums, erzählt die Schulleiterin. Darunter fallen Berufsschüler der Bädertechnik oder auch alle, die sich für eine Aufnahmeprüfung bei der Polizei anmelden wollen.

Geschlossen für den Sport ist die Halle auch zum Leidwesen der Judo-Kämpferinnen und -Kämpfer des TSV Lindau. Sie trainierten jetzt zusammen mit anderen Kampfsportarten, sagt der TSV-Vorsitzende Dominik Moll. „Gut ist das aber nicht.“ Denn deswegen seien von den Jüngeren manche abgewandert. Den Kindern sei es in den Hallen zu laut gewesen. Die Handballmannschaft der Alten Herren trainiere wegen der fehlenden Halle seit zwei Jahren gar nicht mehr.