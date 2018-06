Lindauer holt WM-Titel in der Teamwertung

Zwei Lindauer Läufer sind mit der LG Allgäu bei den Berglaufweltmeisterschaften 2018 der Senioren in Železniki/Slowenien an den Start gegangen und erfolgreich gewesen. Otto Hörmann gewann die Goldmedaille in der Teamwertung, Wolfgang Wäger holte eine gute Platzierung

Die anspruchsvolle Strecke führte über knapp elf Kilometer auf den 1636 Meter hohen Berg Ratitovec. Frauen und Senioren über 55 Jahren kamen per Bus zum Start der auf 7,2 Kilometer verkürzten Strecke mit etwa 900 Höhenmeter Aufstieg, während die jüngeren Männer fast 1200 Höhenmeter zu bewältigen hatten.

Gold mit dem deutschen Team erreichte Otto Hörmann in der Altersklassenteamwertung M60 gemeinsam mit Franz Prager (3.) aus Passau und Georg Fischer (6.) vor den Teams aus Italien und Tschechien. Auch Wolfgang Wäger überzeugte als Elfter in der Altersklasse M40. Wegen des fehlenden dritten Teammitglieds in seiner Altersklasse konnte er allerdings keinen Podestplatz in der Teamwertung erreichen.

Hinter Italien war das deutsche Team das erfolgreichste Land bei der Nationenwertung.