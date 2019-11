Lindauer Hip-Hop-Tänzer sind die Besten

Oliver Pera und Jolanda Meisel haben sich den Titel „Deutscher Meister im Duo Hip-Hop“ gesichert. Die Tänzer der Tanzschule Geiger traten bei der Deutschen Meisterschaft in Mühlheim an der Ruhr gegen 23 weitere Paare an. In diesem Jahr waren die beiden Trainer Raphael Nagel und Daniel Geiger-Zimmermann selbst nicht aktiv beim Wettkampf nicht vertreten. Sie waren als Betreuer dabei. Oliver Pera und Jolanda Meisel sind bereits erfahrene Wettkampfteilnehmer und konnten sich schon in den vergangenen Jahren tolle Platzierungen ertanzen, berichtet die Tanzschule in einer Pressemitteilung. Demnach sei ihnen in diesem Jahr der große Durchbruch gelungen. „ Kein anderes Duo konnte den beiden wirklich gefährlich werden. Mit einer tollen Ausstrahlung, hervorragender Köperbeherrschung und einer perfekt ausgearbeiteten Choreographie haben sie auf ganzer Linie überzeugt und sich den Titel geholt“, heißt es weiter. Bereits im dritten Jahr holen die Tanzschulen Geiger den Meister- oder Vizemeistertitel und gehören somit zu den erfolgreichsten Hip-Hop Tänzern in Süddeutschland. Auch die Show- und Wettkampfgruppe „Cwain“ (Foto) ist an den Start gegangen. Sie holten sich einen ersten Platz in der Gruppe „Hip-Hop Adults“. Nächstes Ziel: Ein Start in der Masterclass. Foto: Tanzschule